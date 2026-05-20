故노무현 대통령 서거일에 리치 이기 공연 논란…공개 사과에도 여론은 '싸늘'

고(故) 노무현 전 대통령을 모욕하는 표현으로 논란을 빚은 래퍼 리치 이기가 노 전 대통령 서거일에 개최 예정이었던 공연이 결국 취소됐다. 리치 이기는 이와 관련해 공식 사과했으나 여론은 냉담하다.



사람사는세상 노무현재단은 지난 19일 입장문을 내고 "오는 5월 23일 노무현 대통령 서거 17주기 당일 개최 예정이었던 혐오 공연이 재단의 대응으로 취소됐다."고 밝혔다.



재단 측은 "해당 공연이 서거일을 연상시키는 티켓 가격인 5만 2300원을 의도적으로 활용하는 등 명백한 모욕적 기획임을 확인했다"면서 공연 주최 측에 즉각적인 공연 취소와 서면 해명, 공식 사과를 요구했다고 설명했다.



논란이 된 공연은 오는 23일 오후 5시 23분 서울 마포구 연남스페이스에서 열릴 예정이었다. 공연 티켓 가격 역시 5만 2300원으로 책정돼 고 노무현 전 대통령의 서거일을 연상시킨다는 비판이 제기됐다.



노무현재단은 "리치 이기는 그간 다수의 음원에서 노무현 대통령의 실명을 사용하거나 서거 방식을 직접 연상케 하는 표현을 사용해 왔다"면서 "이번 공연 역시 이러한 혐오 문화의 연장선에 있다고 보았다"고 밝혔다.



재단 측은 법무법인 노바를 법률대리인으로 선임하고, 공연 취소가 이뤄지지 않을 경우 공연금지가처분 신청까지 검토했던 것으로 전해졌다. 이후 공연장 연남스페이스 측이 공연 불가 입장을 전달하면서 공연은 최종 취소됐다.



리치 이기는 이날 자신의 SNS를 통해 사과문을 올리고 "데뷔 초부터 최근까지 저의 음악과 가사를 통해 고인을 조롱하고 비하하는 언행을 단지 유명세를 위해 일삼아 왔다"고 인정했다. 이어 "앞으로 절대 고인을 조롱하고 비하하거나 희화화하지 않겠다"면서 "재단 측과 고 노무현 전 대통령 유가족분들께 진심으로 머리 숙여 사죄드린다"고 밝혔다.



또 이번 공연 출연자 명단에 이름을 올렸던 팔로알토 역시 SNS를 통해 "고인을 조롱하거나 혐오적으로 받아들여질 수 있는 표현들, 그리고 많은 사람에게 상처를 줄 수 있는 가사와 태도에 동의하지 않는다"고 밝혔다.



이어 "그동안 음악적 교류의 의미로 그의 작업에 참여하고 방송에 초대해 왔지만, 그 과정에서 표현의 문제성과 그것이 누군가에게 어떤 상처가 될 수 있는지 충분히 생각하지 못했다"면서 "저의 판단이 부족했다"고 사과했다.



앞서 리치 이기는 '노무현처럼 jump', '부엉이 바위에서 떨어져' 등 고 노무현 전 대통령을 희화화하거나 조롱하는 표현이 담긴 가사로 여러 차례 논란을 빚은 바 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)