권대영 "국민참여성장펀드, 가입 쏠림·불완전판매 방지 등 철저 대비"

▲ 국민참여형 국민성장펀드 판매 준비상황 점검회의

권대영 금융위원회 부위원장은 국민참여형 국민성장펀드 출시를 이틀 앞둔 오늘(20일) 판매 초반 가입자 쏠림현상이나 불완전판매 발생 가능성에 철저히 대비할 것을 주문했습니다.권 부위원장은 20일 서울 여의도 금융투자협회에서 국민참여형 국민성장펀드(이하 국민참여성장펀드) 판매 준비상황 점검회의를 열고 이같이 강조했습니다.권 부위원장은 "선착순 방식으로 판매되는 만큼 판매 초기에 국민의 가입이 집중될 가능성이 높다"며 "전산 시스템 안정성 확보에 심혈을 기울여 달라"고 말했습니다.판매사에도 "일시적 가입자 쏠림에 대비해 서버용량 확충, 집중 모니터링 등 안정적 운영 체계를 마련해달라"며 "사전에 충분히 테스트를 실시해 장애 발생 여지를 최소화해달라"고 밝혔습니다.또 국민참여성장펀드 가입을 위해 계좌를 미리 개설하거나 가입에 필요한 개인종합자산관리계좌(ISA)용 소득확인증명서도 사전에 발급받도록, 시스템 접속 수요 분산을 유도해달라고도 주문했습니다.아울러 불완전판매 발생 가능성에 대비해 일선 판매직원 교육을 철저히 하고, 대국민 홍보도 강화해야 한다고도 강조했습니다.권 부위원장은 "아무리 좋은 취지의 상품도 현장에서 설명이 미흡하면 국민이 상품내용을 오해할 수 있다"며 "상품구조와 원금손실 가능성, 펀드 만기 등에 오인하지 않도록 남은 기간에 판매직원 교육에 힘써달라"고 말했습니다.국민참여성장펀드는 오는 22일부터 다음 달 11일까지 3주간 주요 은행·증권사 25곳의 영업점과 온라인에서 판매됩니다.판매 첫 주에는 온라인 판매 물량을 전체 물량의 절반 수준으로 관리할 예정입니다.(사진=금융위원회 제공, 연합뉴스)