4월 서울 생애 최초 주택 매수자 4년 5개월 만에 최다

다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞둔 지난달 서울에서 생애 첫 주택을 구입한 이들이 4년여 만에 가장 많았던 것으로 나타났습니다.



오늘(20일) 법원 등기정보광장에 따르면 올 4월 서울에서 생애 첫 부동산(집합건물 기준)을 구입해 소유권 이전 등기를 신청한 매수인은 전날 기준 7천341명으로 집계됐습니다.



이는 부동산 시장이 활황이던 2021년 11월(7천886명) 이후 최다 수치입니다.



소유권 이전 등기는 잔금을 치르고 60일 이내에 해야 하므로 4월 매수인 숫자는 늘어날 수 있습니다.



세금 중과를 피하려는 다주택자들이 선호 지역의 '똘똘한 한 채'를 남기고 외곽 등 중하위 지역 보유 주택부터 매도에 나서자 무주택 실수요자들이 매수에 나선 결과로 풀이됩니다.



자치구별로는 노원구(623명)가 가장 많았고 이어 강서구(582명), 은평구(451명), 성북구(445명), 송파구(430명), 영등포구(426명) 등 순이었습니다.



면적이 넓고 주택이 많은 송파구를 빼면 모두 15억원 이하 가격대 매물이 많은 중하위권 지역입니다.



연령대별로는 30∼39세가 4천231명(57.6%)으로 전체의 절반이 넘었고 이어 40∼49세(1천275명, 17.4%), 19∼29세(11.1%), 50대(570명, 7.8%) 등 순이었습니다.



지난해 10·15 대책으로 주택담보대출 상한액이 시가 25억 원 초과 주택은 2억 원, 15억 원 초과∼25억 원 이하는 4억 원으로 줄었지만 15억 원 이하는 종전 상한인 6억 원까지 대출이 가능합니다.



아울러 규제지역에서 무주택자와 처분조건부 1주택자의 주택담보인정비율(LTV)은 40%로 낮아졌지만 생애 최초 주택 구입 목적 LTV는 여전히 70%까지 허용하고 있습니다.



이런 가운데 전세 매물이 줄고 보증금까지 오르자 이전까지 가격이 크게 상승하지 않은 지역의 중저가 주택을 중심으로 대출 여력을 활용해 생애 첫 주택 구입에 나선 임차인들도 많았던 것으로 보입니다.



생애 첫 매수가 많았던 중하위권 지역은 올해 들어 가격도 가파르게 올랐습니다.



한국부동산원에 따르면 성북구는 5월 둘째 주(5월11일 기준)까지 매매 가격 누적 상승률이 5.37%를 기록했고 강서구(5.10%), 영등포구(4.60%), 노원구(3.90%) 등도 서울 평균(3.10%)을 웃돌았습니다.



(사진=연합뉴스)