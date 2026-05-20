변동성 장세 '8천피'에 물린 개인…레버리지에 주로 베팅했다

▲ 19일 오후 서울 중구 하나은행 전광판에 원/달러 환율과 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다.

코스피가 지난 15일 장중 전인미답의 '8천피'를 달성한 뒤 큰 폭의 변동성을 보이는 가운데 개인 투자자들은 여전히 지수 상승에 베팅하고 있는 것으로 나타났습니다.오늘(20일) 한국거래소와 코스콤 ETF 체크에 따르면 지난 15일부터 19일 정규장 마감까지 개인이 가장 많이 사들인 ETF(상장지수펀드)는 KODEX레버리지였습니다.지난 15일은 코스피가 사상 처음 8,000선을 터치한 날로, 이후 지수는 큰 폭의 내림세를 보이면서 19일까지 약 10% 급락했습니다.그러나 이 3거래일 동안 개인들은 코스피200 지수의 1일 수익률을 2배로 추종하는 KODEX레버리지를 5천376억 원어치 대거 매입했습니다.특히, 코스피가 8,000선을 넘은 지난 15일에는 3영업일간 순매수의 대부분인 5천183억 원어치를 사들였습니다.지수가 이후 약 10% 하락한 점을 감안하면 이날 이 레버리지 ETF를 사들인 개인은 20% 가까이 손실을 본 것으로 추정됩니다.개인은 지난 18일에는 전장에 이어 코스피가 추가 하락하자 이 ETF를 1천738억 원어치 내다팔았다가 하루 뒤인 19일 다시 1천932억 원치를 순매수했습니다.이는 지수가 큰 폭의 변동성을 보이며 하락하고 있지만, 코스피가 다시 상승세를 이어갈 것이란 기대 심리가 반영된 것으로 풀이됩니다.같은 기간 개인들은 KODEX 코스닥150레버리지를 두 번째로 많은 금액(2천481억 원)에 순매수하며, 코스피와 함께 코스닥 상승에도 베팅했습니다.KODEX200도 2천억 원 이상(2천298억 원) 사들였습니다.또 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주의 추가 상승 기대에 KODEX반도체레버리지도 2천174억 원어치 담았고, 미국 우주기업 스페이스X의 상장 기대감에 TIGER미국우주테크도 1천972억 원어치 사들였습니다.반면, 이 기간 개인들이 가장 많이 내다 판 ETF는 인버스였습니다.KODEX200선물인버스2X와 KODEX인버스를 각각 1천48억 원과 723억 원어치 내다팔았습니다.이들 인버스 ETF를 제외하면 전력 핵심 설비 기업에 투자하는 ETF를 개인들은 가장 많이 팔았습니다.KODEX AI전력핵심설비와 TIGER 코리아AI전력기기TOP3의 순매도 금액은 각각 590억 원과 260억 원에 달했습니다.코스피200에 투자하면서 콜옵션을 팔아 월배당(분배금) 수익을 추구하는 KODEX 200타겟위클리커버드콜도 522억 원어치 팔아치웠습니다.(사진=연합뉴스)