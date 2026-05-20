1분기 국내 은행 당기순익 6조 7천억 원…이자이익 늘고 비이자이익 줄었다

▲ 시중은행 ATM

올해 1분기 국내은행의 잠정 당기순이익이 금리 상승에 따른 비이자이익 감소와 판관비 증가 등으로 4% 가까이 감소했습니다.금융감독원은 오늘(20일) 발표한 '2026년 1분기 국내은행 영업실적[잠정]'에서 1분기 국내은행의 당기순이익이 6조 7천억 원으로 작년 동기(6조 9천억 원) 대비 3천억 원(-3.9%) 감소했다고 밝혔습니다.일반은행 순이익은 4조 3천억 원으로 집계됐습니다.세부적으로 인터넷(1천억 원) · 지방(100억 원)은행은 증가했으나, 시중은행(-200억 원)은 소폭 감소했습니다.특수은행 순이익은 2조 4천억 원으로 3천억 원 줄었습니다.국내은행의 총자산순이익률(ROA)은 0.64%로 당기순이익 감소 등에 따라 작년 동기(0.71%) 대비 0.07%포인트 하락했습니다.자기자본순이익률(ROE)은 8.68%로 작년 동기(9.57%)보다 0.89%포인트 떨어졌습니다.국내은행의 이자이익은 15조 8천억 원으로 작년 동기(14조 9천억 원) 대비 1.0조 원 증가(+6.4%)했습니다.이는 대출채권 등 이자수익자산이 증가(3천393조 9천억 원→3천556조 원)하고, 시장금리 상승으로 순이자마진(NIM)도 상승(1.53%→1.56%)한 데 기인한다고 금감원은 설명했습니다.국내은행 비이자이익은 1조 3천억 원으로 7천억 원이 감소(-35.6%)했습니다.시장금리 상승 등에 따라 유가증권 평가손실 등 유가증권 관련 이익이 전년 동기 대비 3조 6천억 원 감소(적자전환)한 데 따른 것입니다.판매비와 관리비는 7조 2천억 원으로 4천억 원 증가(+5.4%)했습니다.인건비(4조 3천억 원)와 물건비(2조 8천억 원)는 각각 1천억 원, 2천억 원이 올랐습니다.대손비용은 1조 4천억 원으로 3천억 원 감소(-16.2%)했습니다.이번 실적 자료는 잠정치로, 은행별 결산이 확정될 경우 변경될 수 있습니다.금감원은 국내은행의 1분기 당기순이익 감소에 관해 "이자수익자산 증가 등으로 이자이익이 증가세를 지속한 반면, 시장금리 상승에 따른 비이자이익 감소와 판관비 증가, 영업외손익 감소에 주로 기인했다"고 분석했습니다.그러면서 "대내외 불확실성이 증대되는 상황임을 감안해 예상치 못한 충격에도 건전성을 유지하도록 손실흡수능력 확충을 유도하고, 견조한 수익성을 바탕으로 생산적 금융과 포용 금융 등 사회적·공적 책임을 충실히 이행하도도록 지속 독려하겠다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스)