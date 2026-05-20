미 국방부 "유럽 주둔 여단 4→3개로 축소"…2021년 수준

▲ 독일 주둔 미군

미국 국방부는 현지시간 19일 성명을 통해 "유럽에 배속된 여단전투단(BCT)의 총 규모를 4개에서 3개로 감축했다"고 밝혔습니다.이는 러시아-우크라이나 전쟁 발발 전인 2021년 수준으로 돌아가는 겁니다.1개 BCT는 통상적으로 4천 명에서 4천700명 사이 병력으로 구성됩니다.국방부는 "이번 결정은 유럽 내 미군 병력 태세에 초점을 맞춘 포괄적이고 다층적인 과정의 결과"라며 "이로 인해 미국의 모범적인 동맹국인 폴란드로의 미군 배치가 일시적으로 지연되고 있다"고 설명했습니다.이어 "국방부는 미국의 요구사항과 동맹국들의 자체적인 능력에 대한 추가 분석을 바탕으로, 해당 병력과 기타 유럽 주둔 미군의 최종 배치를 결정할 것"이라고 밝혔습니다.그러면서 "이 분석은 나토 즉 북대서양조약기구 동맹국들이 유럽의 재래식 방어에 대한 일차적 책임을 지도록 장려하고 지원하는 것을 포함해, 유럽 및 기타 전구(戰區)에서 트럼프 대통령의 '미국 우선' 의제를 진전시키기 위해 고안됐다"고 덧붙였습니다.국방부는 헤그세스 장관이 코시니아크-카미시 폴란드 부총리와 통화했으며, 최종 배치를 확정하기 위한 분석이 진행되는 동안 폴란드에 미군이 강력한 주둔 상태를 유지할 것을 다짐했다고 전했습니다.AP통신에 따르면 알렉서스 그린케위치 나토 유럽연합군 최고사령관은 도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽 대륙에서 철수할 것이라고 발표한 5천 명 외에 더 이상의 미군 철수는 최소한 당분간은 없을 것으로 예상한다고 밝혔습니다.미국 공군 대장인 그린케위치 사령관은 19일 브뤼셀 나토 본부에서 기자들에게 "유럽에서 빠져나오는 병력은 5천 명이 될 것"이라며 "그것이 단기적으로 내가 예상하는 전부"라고 설명했습니다.