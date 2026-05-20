MC몽, 김민종 '법적대응' 경고에도 또 저격 "외국인 전용 카지노 드나들어"

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가수 겸 배우 김민종이 불법 도박 무리 가담 등 각종 의혹을 제기한 MC몽에 대한 강경한 법적 대응 방침을 밝혔음에도 MC몽이 김민종에 대한 추가 폭로를 내놨다.MC몽은 지난 19일 진행한 2차 틱톡 라이브 방송에서 전날 방송에서 거론했던 원헌드레드 레이블 차가원 회장 친척 A씨와 관련한 주장을 반복하며 김민종의 이름을 다시 언급했다.MC몽은 "A씨가 해외 영주권이 있어서 국내 외국인 전용 호텔 카지노를 드나든다. 거기에 김민종이 따라간다. 한국 사람이 따라갈 수도 없는 곳인데 그곳에 간다. 문지기처럼 있다가 온다."고 주장했다. 다만 MC몽이 제기한 주장들의 사실 여부는 현재까지 확인되지 않았다.앞서 MC몽은 전날인 지난 18일 김민종이 A씨가 제공한 고급 승용차를 타고 다니고 있으며, 일명 '바둑이'라고 불리는 불법 도박 무리들이 여러 술집에서 불법 도박을 하면 김민종이 1000만 원씩 팁을 받는다고 일방적으로 폭로해 파문이 확산됐다.이와 관련해 김민종 측은 이날 법률대리인을 통해 "온라인 커뮤니티와 SNS 등을 중심으로 김민종 씨에 대한 근거 없는 사생활 루머와 악의적 의혹이 무분별하게 확산되고 있다."면서 "현재 거론되는 내용은 모두 명백한 허위사실"이라고 밝혔다.이어 "사실관계 확인이나 반론권 보장 없이 자극적이고 악의적인 명예훼손성 내용이 확산되고 있다."면서 "문제된 주장에 대해 사실관계를 확인한 뒤 필요한 법적 책임을 물을 예정"이라고 전했다.MC몽은 1차 폭로에서 백현이 A씨 일행에게 도박 제안을 받았다고 언급한 부분에 대해서는 말을 아끼면서 "백현은 진짜 너무 좋은 사람이라 백현에 대해서 이런 얘기하고 싶지도 않다. 전 지금도 백현이한테 미안하고 백현이 너무너무 사랑한다. 그런 애가 없다."라고 말했다.그러면서 MC몽은 두 차례에 걸친 폭로를 멈추고 당분간 틱톡 디제이로서 인터넷 방송에 전념하겠다는 뜻을 밝혔다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)