100만 유튜버 살해 시도한 일당, 징역 25·30년 불복 항소

▲ 유명 유튜버 납치·살해 시도한 일당

유명 유튜버를 납치해 살해하려 한 일당이 중형을 선고한 1심 판결에 불복해 항소했습니다.오늘(20일) 법조계에 따르면 강도살인미수 등 혐의로 1심에서 각각 징역 30년과 25년을 선고받은 중고차 딜러 A(26) 씨와 지인 B(24) 씨는 전날 인천지법에 항소장을 제출했습니다.이들에게 범행 도구를 빌려준 혐의(강도상해 방조 등)로 징역 5년을 선고받은 C(37) 씨도 지난 18일 항소했습니다.A 씨 등은 1심 양형이 무거워 부당하다는 등의 이유로 항소한 것으로 전해졌습니다.검찰은 아직 항소하지 않았으나, 피고인들이 항소하면서 이 사건의 2심 재판은 서울고법 인천원외재판부에서 열릴 예정입니다.앞서 검찰은 1심 결심공판에서 A 씨와 B 씨에게 무기징역을, C 씨에게 징역 7년을 각각 구형했습니다.A 씨와 B 씨는 지난해 10월 26일 오후 10시 40분 유튜버 D 씨를 그가 사는 인천의 아파트 주차장으로 불러낸 뒤 둔기로 10여 차례 폭행하고 차량에 납치해 살해하려 한 혐의로 기소됐습니다.이들은 당시 D 씨를 차량에 태워 200㎞가량 떨어진 충남 금산군의 공원묘지 주차장으로 이동했으나, 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐습니다.구독자 100만 명가량의 유명 게임 유튜버인 D 씨는 이들로부터 얼굴 부위에 심한 폭행을 당해 중상을 입었습니다.조사 결과 A 씨는 고급 스포츠유틸리티차(SUV)를 계약한 D 씨로부터 계약금을 돌려달라는 요구를 받자 그의 돈을 빼앗고 살해할 계획을 세운 뒤 범행한 것으로 확인됐습니다.(사진=연합뉴스)