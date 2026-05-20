[자막뉴스] 모수 믿고 맡겼는데 '대리 주차 사고'…2천 수리비 7천 되자 "죄송하지만 고소를"

안성재 셰프가 운영하는 미슐랭 2스타 레스토랑 '모수서울'이 최근 와인 바꿔치기 논란으로 사과한 가운데, 이번엔 식당을 찾은 고객의 발레파킹 사고 보상 문제가 구설에 올랐습니다.



모수서울을 찾은 한 고객은 자신의 차량이 대리주차 과정에서 파손됐지만 반 년째 제대로 된 보상이 이뤄지지 않았다고 주장하고 있습니다.



한 언론사는 어제(19일) 지난해 12월 모수를 찾은 손님의 차량을 몰던 대리주차 기사가 눈 쌓인 내리막길을 내려오다 미끄러지며 벽을 들이받는 사고를 냈다고 보도했습니다.



모수는 별도의 전용 주차장이 마련돼 있지 않아 차량을 이용해 방문하는 사람들은 필수적으로 대리 주차 서비스를 이용해야 하는데, 대리 주차를 진행하다가 인근 골목길에서 사고가 난 것입니다.



사고 직후 모수 측 관계자는 손님인 A 씨에게 원만한 사고 처리를 약속했고, 대리주차 업체는 초기 차량 수리비 명목으로 정비소에 2000만 원을 지급했습니다.



사고가 난 차량은 고가의 외제차로 알려졌는데, 수리 과정에서 최종적으로 견적이 7천만 원으로 확정됐습니다.



하지만 모수 측은 A 씨에게 "죄송하지만 해줄 수 있는 게 없는 것 같다"며 "법적으로 모수를 고소하는 게 제일 나은 선택이지 않을까 한다"고 답한 거로 전해졌습니다.



추가 수리비가 지급되지 않아 A 씨는 반 년 가까이 자신의 차를 되찾지 못하고 있는 것으로 전해졌습니다.



A 씨는 언론 인터뷰에서 "차량을 '모수'에 맡긴 것인데 굉장히 실망스럽고 당혹스럽다"고 토로했습니다.



이에 대해 모수는 "원칙적으로 발레파킹 업체가 사고에 대한 책임을 부담하는 것으로 판단하고 있다"며 "발레파킹 업체와의 협의를 통해 고객님께서 합리적인 보전을 받을 수 있도록 끝까지 노력하겠다"고 밝혔습니다.



(취재: 김태원, 영상편집, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)