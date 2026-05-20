한강버스 탑승객 30만 명 돌파…서울숲 선착장 운영은 내달로 연기

▲ 서울 한강버스

서울시는 한강버스 누적 탑승객이 30만 명을 돌파했다고 오늘(20일) 밝혔습니다.서울시에 따르면 지난해 9월 정식 운항을 시작한 한강버스의 탑승객은 지난 19일까지 총 30만 727명으로 집계됐습니다.서울시가 작년 9월 18일 운영을 시작한 한강버스는 작년 11월 바닥 걸림 사고 후 마곡∼여의도 구간만 부분 운항하다가 안전 조치를 마치고 올해 3월 전 구간 운항을 재개했습니다.한강버스 탑승객은 지난 3월 1일까지 10만 4천498명, 이후부터 지난 19일까지 19만 6천229명을 각각 기록했습니다.서울시는 한강버스가 전 구간 운항 재개 이후 이용 증가세가 더욱 뚜렷하게 나타나고 있다며 이르면 이번 주 중 재개 이후 20만 명 돌파가 가능할 것으로 전망했습니다.한편 서울시는 서울숲에서 열리고 있는 국제정원박람회와 연계해 서울숲 선착장을 운영하기 위해 ㈜한강버스와 운항 훈련을 진행하고 있습니다.당초 서울숲 선착장은 오늘 개장 예정이었으나 기존 선착장과의 구조 차이(기존 40ｍ·서울숲 35ｍ)와 신규 항로 적응 필요성 등을 종합적으로 고려해 개장 시기를 다음 달로 조정했습니다.박진영 서울시 미래한강본부장은 "한강버스는 전 구간 운항 재개 이후 시민들의 꾸준한 이용 속에 새로운 수상교통수단으로 자리 잡고 있다"며 "서울숲 선착장도 시민들이 안심하고 이용할 수 있도록 안전을 최우선으로 철저히 준비하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)