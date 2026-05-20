[자막뉴스] "법이 못 하니까 내가 직접 했다" '밀양 집단 성폭행' 가해자들 신상 공개 정보원의 '반전 정체'

밀양 집단 성폭행 사건 피해자가 가해자들의 개인정보를 유튜버에게 유출했다가 경찰에 입건된 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.



인천 삼산경찰서는 개인정보보호법 위반 혐의로 A 씨와 A 씨의 동생을 불구속 입건했다고 밝혔습니다.



A 씨와 동생은 지난 2023년부터 2024년 사이 유튜버들에게 밀양 성폭력 사건 관련자들의 개인정보를 제공한 혐의를 받고 있습니다.



이들은 피해자 신분으로 확보한 판결문을 통해 가해자의 실명, 주소, 주민등록번호 등을 유튜버에게 공유한 것으로 조사됐습니다.



이 과정에서 사건과 관련성이 떨어지는 제3자의 개인정보까지 유출된 것으로 알려졌습니다.



경찰은 고소장을 토대로 수사를 벌인 끝에 개인정보 유출 혐의가 인정된다고 보고 조만간 A 씨 등을 검찰에 넘길 방침입니다.



밀양 집단 성폭행 사건은 2004년 12월 밀양 지역 고교생 44명이 1년에 걸쳐 울산 여중생 1명을 성폭행한 사건입니다.



당시 경찰이 피해자의 신원을 노출하고 피해자가 가해자 가족들에게 협박을 받는데도 별다른 조치를 취하지 않는 등 부실한 경찰의 대응이 도마 위에 올랐습니다.



해당 사건을 모티브로 한 영화가 지난 2014년 개봉하기도 했고, 지난 2024년 온라인 공간에선 가해자들 신상이 공개돼 다시금 사회적 공분과 함께 사적 제재 논란도 일었습니다.



(취재: 이현영 / 영상편집: 나홍희 / 디자인: 양혜민 / 제작: 디지털뉴스부)