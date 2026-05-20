악수부터 기싸움…미중 정상회담 인상 깊은 장면들 [취재파일]

의전은 높아졌는데, 뭔가 허전한 이유는?

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공식 환영 행사…악수부터 기싸움

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투키디데스와 타이완 경고

시진핑/중국 국가 주석

미국과 중국이 이른바 '투키디데스 함정'을 극복하고 강대국 관계에 새로운 장을 열 수 있을까요? 이는 역사적 질문이며, 세계적인 질문입니다.

톈탄 공원 방문, 그리고 고립된 미국 기자들

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(보안 문제 때문에 나갈 수 없습니다.) 저기서 우리 기다리고 있어요. 가야해요. 우리 갑시다. 갑시다.

공식 만찬, 9년 전에는 7명 총출동…이번에는?

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시 주석의 공간 중난하이, 조급한 트럼프

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미중, 이번 정상회담으로 뭘 얻었나?

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