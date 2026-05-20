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트럼프 "이란 전쟁, 매우 빨리 좋은 방식으로 끝낼 것"

유영규 기자
작성 2026.05.20 09:12 수정 2026.05.20 09:22 조회수
트럼프 "이란 전쟁, 매우 빨리 좋은 방식으로 끝낼 것"
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미·이란 전쟁을 "매우 빨리, 매우 좋은 방식으로 끝내게 될 것"이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이날 워싱턴 DC 백악관에서 열린 '의회 피크닉 연설'에서 "우리는 그들(이란)이 핵무기를 갖도록 두지 않을 것"이라며 이같이 말했습니다.

또 트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 지난 14∼15일 베이징에서 연쇄 회동한 사실을 언급하며 "우리는 훌륭한 시간을 보냈고, 또 많은 사업도 얻어냈다"고 강조했습니다.

트럼프 대통령은 "그것은 (미국산) 대두와 관련해 우리 농부들에게 엄청난 사업"이라며 "대두의 기록적 구매와 다른 많은 것들에 대한 구매였다"고 설명했습니다.

이어 "그들(중국)은 매우 많은 보잉 항공기를 구매할 것이며, 다른 많은 것들도 구매할 것"이라고 덧붙였습니다.

백악관은 지난 17일 미중 정상회담 팩트시트에서 중국이 2028년까지 연간 최소 170억 달러(25조 5천억 원) 규모의 미국 농산물과 미 보잉 항공기 200대를 구매한다고 발표했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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