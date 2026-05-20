"트럼프 '방중 효과' 없어"…지지율 35%로 최저 수준 답보

▲ 중난하이에서 만난 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 시진핑 중국 국가주석(왼쪽)

도널드 트럼프 미국 대통령의 지지율이 재집권 후 최저 수준에서 답보 상태를 보이고 있습니다.로이터통신이 입소스에 의뢰해 지난 15∼18일 조사해 현지 시간 19일 발표한 여론조사에 따르면 트럼프 대통령의 지지율은 35%로 나타났습니다.이는 지난달 기록한 집권 2기 최저치 34%와 비교해 1%p 높고, 이달 초 발표된 지지율보다 1%p 낮습니다.이번 여론조사는 9년 만에 이뤄진 트럼프 대통령의 중국 방문(현지시간 13∼15일)과 정상회담 이후 이뤄진 것으로, 방중 외교 성과가 지지율 반등에 큰 도움은 되지 않은 결과로 풀이됩니다.트럼프 대통령의 지지율은 지난해 1월 취임 당시 47%를 기록한 이후 하락세를 보였으며 특히 지난 2월 28일 이란전 개시 이후 유가 상승 등의 영향으로 큰 타격을 입었다고 로이터는 분석했습니다.유가 상승 상황이 이어지면서 생활비 문제와 관련한 트럼프 대통령의 대응에 만족한다는 응답자는 5명 중 1명꼴에 불과했습니다.트럼프 대통령을 지지하는 공화당원 사이에서도 현재의 대통령 직무 수행을 지지하지 않는다는 응답률이 21%를 기록했습니다.지난해 1월 그의 취임 직후 이 비율은 5%였습니다.공화당원의 약 79%는 '트럼프 대통령이 좋은 일을 하고 있다'고 답했는데, 이 비율은 임기 초 91%와 비교해 하락했습니다.여론조사는 전국 성인 1천271명의 온라인 응답을 토대로 했으며, 오차범위는 전체 미국인 기준 ±3%p, 공화당원 기준 ±5%p입니다.(사진=AP, 연합뉴스)