출퇴근 때마다 지옥이었는데…마곡지구 달라진다

▲ 가양지하차도 진입부∼양천향교역 구간 차량 정체

마곡지구 개발 등으로 혼잡했던 서울 강서구 강서로 일대의 출퇴근 차량 흐름이 개선될 전망입니다.서울시는 최근 강서구 가양동 강서로 올림픽대로에서 가양지하차도를 거쳐 양천향교역 교차로에 이르는 구간의 교통개선사업을 마치고 새로운 교통 체계 운영을 시작했다고 20일 밝혔습니다.이번 사업은 대규모 도로 확장 대신 기존 도로를 효율적으로 활용해 정체 구간을 해소하고 교차로 통행 환경을 개선하는 방식으로 진행됐습니다.먼저 마곡 일반산업단지와 LG사이언스파크 입주 등으로 교통량이 증가한 가양지하차도에서 양천향교역 방향의 정체를 해소하기 위해 차로 운영을 변경했습니다.기존 좌회전·유턴 1개 차로와 직진 1개 차로 체계를 직진 2개 차로로 바꿨습니다.이를 통해 직진 수요가 분산되면서 올림픽대로에서 강서로를 거쳐 양천향교역과 마곡지구 방면으로 향하는 차량 흐름이 개선되는 효과가 나타났다고 시는 전했습니다.대아아파트 앞 교차로는 직진 차로를 기존 2개에서 3개로 확대하고 좌회전·유턴 포켓 차로를 운영해 직진 차량이 이전보다 여유 있게 교차로를 통과할 수 있도록 했습니다.양천향교역 교차로의 경우 마곡지구 방향 직진 신호 시간을 약 4초가량 연장했습니다.서울시는 강서구청, 서울경찰청, 강서경찰서 등 관계 기관과 논의를 거쳐 이번 개선 방안을 마련하고 시행했습니다.시는 지난해에도 가양대로 차로 확장과 중앙대병원 입구 교차로 대기차로 연장, 중계역 교차로 정비 등 교통개선사업을 추진한 바 있습니다.김상신 서울시 교통운영과장은 "차로 운영 개선과 신호 조정 등을 통해 차량 정체가 발생하는 시내 구간의 통행 여건을 개선하고 있다"며 "앞으로도 차량 정체를 완화하고 운전자의 안전과 편의까지 함께 고려하는 방식으로 교통 개선을 이어가겠다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)