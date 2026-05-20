김하성, 시즌 첫 타점…5경기 만에 안타

▲ 애틀랜타 브레이브스 김하성

애틀랜타의 김하성이 5경기 만에 안타를 치고 시즌 첫 타점도 수확했습니다.김하성은 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 벌어진 미국프로야구 메이저리그(MLB) 마이애미 말린스와의 방문 경기에 9번 타자 유격수로 출전해 4타수 1안타에 1타점을 올렸습니다.김하성의 타율은 8푼 7리로 약간 올랐습니다.김하성은 2회 3루수 땅볼, 4회 투수 땅볼, 6회 좌익수 뜬공으로 물러났습니다.침묵이 길어지던 8회 투아웃 2루에서 볼넷으로 처음 출루했습니다.애틀랜타는 이어진 투아웃 만루에서 안타 2개로 3점을 뽑아 7대 4로 앞섰습니다.김하성은 9회 투아웃 1, 2루에서 우중간으로 깨끗한 1타점 적시타를 터뜨려 8대 4 승리의 쐐기를 박았습니다.오른손 중지 힘줄이 파열돼 수술과 재활을 거쳐 지난 13일 빅리그에 복귀한 김하성은 14일 시카고 컵스와의 경기 이래 5경기 만에 시즌 두 번째 안타를 쳤습니다.김하성은 5회 원아웃 1루 수비 땐 포구 실책도 기록했으나 실점으로 연결되진 않았습니다.(사진=게티이미지)