아스날, 22년 만에 EPL 우승

▲ 아스날 홈구장인 에미레이츠 스타디움에 모여 프리미어리그 우승을 축하하는 팬들

잉글랜드 프로축구 아스날이 무려 22년 만에 프리미어리그(EPL) 왕좌로 복귀했습니다.2위 맨체스터 시티가 영국 본머스의 바이탈리티 스타디움에서 열린 2025-2026시즌 EPL 37라운드 원정 경기에서 본머스와 1대 1 무승부에 그치면서 아스날의 우승이 확정됐습니다.아스날은 전날 번리와 홈 경기에서 1대 0으로 이겼습니다.승점 82점인 아스날과 맨시티의 격차는 4점이어서 주말 열리는 최종 라운드 결과에도 순위는 뒤바뀌지 않습니다.아스날은 아르센 벵거 감독 체제로 전설적인 '무패 우승'을 이룬 2003-2004시즌 이후 22년 만에 정상에 올랐습니다.그사이 EPL의 주인은 여러 번 바뀌었습니다.첼시가 무너지자 맨체스터 유나이티드가 재부상했고, 그다음엔 맨시티가 왕조를 구축했습니다.그사이 레스터 시티가 우승 동화를 쓰기도 했고 리버풀도 두 번 우승으로 관록을 보여줬습니다.그 모든 드라마를 지켜보는 관찰자에 머무르던 아스날은 미켈 아르테타 감독의 지도력, 그리고 최근 3시즌 연속 준우승에 그친 그를 믿고 기다려준 구단 수뇌부의 인내로 값진 우승을 일궈냈습니다.아스날은 2022-2023시즌과 2023-2024시즌엔 앞서 달리다가 맨시티에 따라잡혔고, 지난 시즌에는 리버풀에 밀렸습니다.이번 시즌에도 막판까지 맨시티와 경쟁을 펼쳤으나 결국 결승선을 먼저 넘었습니다.번리전 승리 뒤 "내일 몇 시간 동안 본머스의 열렬할 팬이 되겠다"고 했던 아르테타 감독은 친구인 안도니 이라올라 본머스 감독으로부터 최고의 선물을 받았습니다.본머스는 전반 39분 신예 엘리 주니오르 크루피의 오른발 감아차기 슈팅이 맨시티 골대를 찔렀습니다.무기력해 보였던 맨시티는 후반 추가시간에 돌입하고서 4분 뒤에야 엘링 홀란의 골로 동점을 만들었습니다.맨시티의 추가 득점이 나오기엔 너무 늦은 시점이었습니다.아스날 홈인 에미레이츠 스타디움 인근의 술집과 거리는 환호성으로 들썩였습니다.아르테타 감독은 이번 우승으로 스페인 출신 감독으로서 처음 잉글랜드 정상을 밟는 새 역사를 썼습니다.아스날은 잉글랜드 최상위 리그 우승 횟수를 14회로 늘렸습니다.공동 1위(20회) 맨유와 리버풀에 이은 3위입니다.아스날은 오는 25일 크리스탈 팰리스를 상대로 최종 라운드 원정 경기를 치릅니다.이어 31일에는 파리 생제르맹(PSG·프랑스)과의 유럽 챔피언스리그 결승전에서 '더블'(2관왕)에 도전합니다.한편, 페프 과르디올라 감독은 7번째 리그 우승을 이루지 못한 채 맨시티를 떠날 가능성이 커졌습니다.이 경기에 앞서 과르디올라 감독과 맨시티가 올 시즌을 끝으로 결별한다는 보도가 나왔습니다.맨시티는 올 시즌 리그컵과 FA컵에서 우승했고 UCL에서는 16강 탈락했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)