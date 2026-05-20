블룸버그 "재정 위기 LIV골프, 파산 신청 기초 작업 시작"

▲ LIV 골프

사우디아라비아 국부펀드(PIF)의 자금 지원 중단 결정을 통보받은 LIV 골프가 미국에서 파산 신청을 위한 기초 작업을 시작했다고 블룸버그 통신이 보도했습니다.블룸버그 통신은 소식통을 인용해 "LIV 골프가 새 자금 투자자들을 찾는 등 여러 가지 방법을 모색하고 있지만, 오는 8월 시즌이 끝날 때 투어가 무너질 가능성에 대비하고 있다"고 보도했습니다.블룸버그 통신은 LIV 골프가 보다 유리한 파산 법률을 활용하기 위해 본사를 미국으로 이전하는 방안도 고려하고 있다고 덧붙였습니다.현재 LIV 골프는 영국, 미국, 저지 섬(영국령)에 지점을 두고 있는데, 근본적인 지배 주체는 사우디아라비아 리야드에 본사를 둔 사우디아라비아 국부펀드(PIF)입니다.LIV 골프가 미국에서 파산 신청을 고려하는 것은 미국의 파산법 '챕터 11' 때문입니다.이 법은 기업이 파산 상태에 이르지 않고도 재정 구조를 재조정하고 운영을 계속할 기회를 제공합니다.블룸버그 통신은 "이 같은 보도에 대한 LIV 골프의 입장을 확인하려고 했으나 답변을 받지 못했다"고 밝혔습니다.미국프로골프(PGA) 투어에서 뛰던 스타 플레이어들과 거액의 계약을 맺고 2022년 6월 출범한 LIV 골프는 지금까지 40억 달러(약 6조 300억 원)를 투자한 것으로 알려졌습니다.올해에는 8월 미국 미시간주에서 열리는 대회까지 일정이 잡혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)