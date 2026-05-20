미 국무차관, 몇주내 방한해 핵잠·농축등 합의이행 실무그룹 출범

▲ 박윤주 외교부 1차관과 앨리슨 후커 미국 국무부 정무차관이 지난 25년 10월 10일 오후 서울 종로구 외교부 청사에서 열린 한미 외교차관 전략대화에서 악수하고 있다.

앨리슨 후커 미국 국무부 정무차관이 향후 몇 주 내로 한국을 방문해 지난해 10월 도널드 트럼프 미 대통령의 방한 당시 이재명 대통령과 합의한 사안을 이행하기 위한 양자 실무그룹을 출범시킬 예정입니다.미 국무부는 이날 후커 차관과 방미 중인 박윤주 외교부 1차관의 한미 외교 차관 회담 결과 보도자료에서 후커 차관이 도널드 트럼프 행정부 각 부처의 대표단을 이끌 것이라며 이같이 전했습니다.지난해 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 때 한국을 찾은 트럼프 대통령은 이 대통령과의 회담 결과 통상 및 안보 분야 합의를 도출했고, 이는 다음달 양국 공동 팩트시트에 구체적 내용이 담겼습니다.이 가운데 핵추진 잠수함 건조 협력, 한국의 우라늄 농축 및 사용후 핵연료 재처리 권한 확대 등이 안보 분야 합의의 핵심 논의 대상입니다.국무부는 후커 차관과 박 1차관이 "안보 및 경제 협력을 포함한 한미 간 폭넓고 지속적인 동맹을 발전시키기 위한 노력과 다양한 범위의 시급한 지역 및 글로벌 현안을 논의했다"고 밝혔습니다.양국 외교 차관은 또 "호르무즈 해협과 글로벌 수로에서의 항행 자유 보장에 대한 중요성을 재확인했다"고 국무부는 전했습니다.국무부는 아울러 "한미 동맹은 한반도 및 인도·태평양 전역의 평화·안보의 핵심축으로 유지되고 있으며, 미국은 확장억제 공약을 포함해 한국 방위에 대한 약속을 재확인했다"고 밝혔습니다.이와 함께 국무부는 "후커 차관은 미국이 양국 간 무역 및 산업 파트너십의 지속적인 진전을 기대한다는 점, 미국 기업에 대한 공정한 대우 및 시장 접근 장벽의 신속한 해소 필요성 등을 강조했다"고 했습니다.전날 미국에 입국한 박 1차관은 이날 후커 차관을 만난 데 이어 20일에는 크리스토퍼 랜도 국무부 부장관과 면담하며, 같은 날 한국 특파원단과의 간담회를 통해 미국 출장 성과를 설명할 예정입니다.(사진=연합뉴스)