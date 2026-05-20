지리산서 100년근 등 천종산삼 12뿌리 발견…감정가 2억4천만 원

▲ 지리산 천종산삼

경남 산청군 지리산 자락에서 천종산삼이 무더기로 발견돼 눈길을 끌고 있습니다.어제(19일) 한국전통심마니협회에 따르면 70대 약초꾼 A 씨는 최근 산청 인근 지리산 해발 900ｍ 능선 지점에서 수령 100년으로 추정되는 어미삼을 포함해 천종산삼 총 12뿌리를 발견했습니다.협회는 이번에 발견된 산삼이 자연 발아해 5대 이상을 거친 가족군이라고 설명했습니다.또 색상, 형태, 향 등이 매우 뛰어난 상급품으로 평가받았습니다.총무게는 114ｇ으로 성인 3명이 복용할 수 있는 양입니다.감정가는 2억 4천300만 원으로 책정됐습니다.천종산삼은 사람의 손을 거치지 않고 깊은 산속에서 자연적으로 자란 산삼으로 보통 50년 이상 자생한 삼을 통칭합니다.올해들어 지리산 일대에서 천종산삼이 발견된 것은 이번이 처음입니다.협회 관계자는 "평년과 비교해 지난 4월 한 달간 기온이 크게 상승하면서 산삼 발견 시기가 예년보다 10여 일가량 앞당겨졌다"고 말했습니다.(사진=한국전통심마니협회 제공, 연합뉴스)