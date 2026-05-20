패션업체 망고 창업주 산행중 추락사…아들 안디치 부회장 체포

▲ 법원 출석하는 조나탄 안디치 망고 부회장

2024년 12월 스페인 패션 기업 망고의 창업주 이사크 안디치(사망 당시 71세) 회장이 산에서 추락사한 사건과 관련해 아들인 조나탄 안디치(45) 부회장이 체포됐습니다.로이터·AFP 통신에 따르면 안디치 부회장은 19일 오전(현지시간) 스페인 카탈루냐 경찰에 체포돼 조사를 받은 이후 수갑을 찬 채로 법원에 출석했습니다.재판부는 구속을 결정하면서 보석금으로 100만 유로(약 17억 5천만 원)를 책정했으며 여권 제출 및 출국금지도 명령했습니다.이후 안디치 부회장은 보석금 납부를 마치고 법원을 나섰습니다.재판부는 타살 사건으로 수사가 이뤄지고 있다고도 밝혔습니다.안디치 가족은 성명을 내 "그에 대한 정당한 증거는 전혀 없고 앞으로도 발견되지 않을 것"이라며 무죄를 주장했습니다.이사크 안디치 회장은 2024년 12월 14일 바르셀로나 인근 몬트세라트에서 아들 조나탄과 함께 산행하던 중 협곡으로 약 150m 추락해 사망했습니다.처음에는 단순 사고사로 여겨졌지만, 나중에 경찰은 재수사에 나섰습니다.망고는 바르셀로나에 본사를 두고 있는 비상장사입니다.작년 매출은 38억 유로(약 6조 6천억 원)였습니다.회사 지분 95%는 조나탄과 자매 2명 등 안디치 회장의 세 자녀가 공동 보유하고 있으며 나머지 5%는 2020년부터 최고경영자(CEO)를 맡고 있는 토니 루이스가 보유하고 있습니다.튀르키예 이스탄불 태생으로 1960년대 카탈루냐로 이주한 이사크 안디치는 1984년 망고를 창업해 세계적인 패션 브랜드로 키웠습니다.망고는 현재 120개국에 약 3천 개 매장을 두고 있습니다.이사크 안디치는 사망 당시 망고에서 비상임 회장을 맡고 있었으며 포브스가 산정한 순 자산은 45억 달러(약 6조 8천억 원)였습니다.루이스 CEO가 1월 이사크 안디치의 뒤를 이어 이사회 회장으로 선임됐고 2005년 망고에 입사해 리테일 부문에서 일하고 있던 조나탄이 부회장으로 취임했습니다.망고는 이번 사건에 대한 논평을 거절했습니다.(사진=AFP, 연합뉴스)