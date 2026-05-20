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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.05.20 06:09 조회수
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1. 단 1개 쟁점만 남았다…오전 10시 '최후의 담판'

삼성전자 노사가 자정을 넘긴 시각까지 협상을 벌였지만 쟁점 하나를 놓고 합의에 이르지 못했습니다. 총파업을 하루 앞둔 오늘(20일) 노사는 오전 10시에 마지막 협상을 시작합니다.

2. 안동서 마주한 한일 정상…"LNG·원유 공급망 협력"

이재명 대통령과 다카이치 일본 총리가 이 대통령의 고향인 경북 안동에서 정상회담을 했습니다. 두 정상은 원유와 LNG 같은 에너지 공급망 협력을 강화하기로 했습니다.

3. "일정 기간만 공격 보류"…"휴전은 전력 강화 기회"

트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 공격을 미루는 건 앞으로 며칠 정도뿐이라고 압박했습니다. 이란은 휴전하는 동안 전력을 강화했다고 맞섰습니다.

4. 오늘 중러 정상회담…"주권 수호 상호 지원"

시진핑 중국 국가주석과 중국을 국빈 방문한 푸틴 러시아 대통령이 오늘 정상회담을 합니다. 트럼프 미국 대통령 방중 직후 열리는 이번 회담에서 두 정상은 미국을 견제하며 양국의 밀착 관계를 과시할 것으로 보입니다.
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