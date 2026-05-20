정용진 사과했지만…"스타벅스 잘가라" 불매 확산

<앵커>



스타벅스가 5·18을 탱크 데이라고 부르면서 이벤트를 한 걸 두고 신세계그룹 정용진 회장이 직접 고개를 숙였습니다. 그래도 이제 스타벅스는 안 간단 사람들이 늘고 있습니다.



김수윤 기자입니다.



<기자>



[스타벅스 잘 가라.]



망치로 스타벅스 머그잔을 깨뜨리고, 스테인리스 텀블러를 찌그러뜨려 못쓰게 만듭니다.



어제(19일) 하루 각종 SNS에 올라온 이른바 스타벅스 불매 인증 영상들입니다.



스타벅스 기프티콘과 금액권을 환불 조치했다거나, 회원을 탈퇴했다는 인증 게시글도 잇따랐습니다.



5·18 민주화운동 기념일인 그제(18일), 계엄군의 탱크 진압과 고 박종철 열사 고문치사 사건을 연상하게 만든 '탱크데이' 이벤트에 대한 비난 여론이 불매 운동으로까지 확산하는 모양새입니다.



[김상천/서울시 양천구 : 부적절한 표현이죠. 스타벅스에 대한 이미지 손상이라고 해야될까요? 약간의 변화가 있지 않을까 (싶습니다.)]



[박병훈/서울시 양천구 : (불매) 분위기가 되면 따라갈 수도 있을 것 같은데….]



그제 두 차례에 걸쳐 내놓은 스타벅스 코리아의 사과문에도 여론이 더 악화되자 어제 정용진 신세계그룹 회장이 직접 나섰습니다.



자회사 스타벅스 코리아의 잘못에 대한 대국민 사과문을 내고, 모든 책임이 자신에게 있다며 "머리 숙여 사죄드린다"고 다시 한번 밝혔습니다.



신세계그룹은 사죄의 뜻을 전하기 위해 김수완 부사장을 광주로 보냈는데, 5·18 단체들은 구체적 경위 설명 없이 사과를 받지 않겠다며 만남을 거절했습니다.



이번 사태의 고의성 여부에 대한 명확한 설명이 우선 있어야 한다는 게 단체들의 입장인 걸로 알려졌습니다.



[김수완/신세계그룹 부사장 : 경위를 파악하는 과정이지만 먼저 찾아뵙고 우선적으로 선사과를 드리는 게 맞다고 판단했습니다.]



스타벅스 미국 본사도 "한국에서 용납할 수 없는 마케팅 사건이 발생한 것을 심각하게 보고 있다"며 사과의 뜻을 전한 걸로 알려졌습니다.



(VJ : 노재민, 영상편집 : 윤태호)