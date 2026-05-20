쟁점 하나 놓고 '평행선'…오전 10시 최종 담판

<앵커>



삼성전자 노사가 파업을 하루 앞둔 오늘(20일) 새벽까지 협상을 벌였지만 쟁점 하나를 놓고 합의에 이르지 못했습니다. 오늘 오전으로 예정된 마지막 협상에서 결론이 날 걸로 보입니다.



오늘 첫 소식 손형안 기자입니다.



<기자>



삼성전자 노사는 그제 오전 10시부터 시작된 중앙노동위원회 2차 사후조정 이틀째 협상에도 합의에 이르지 못했습니다.



자정을 넘기면서까지 논의가 이어졌지만 타협점이 도출되지 않자 정회와 함께 오전 10시 협상 재개가 발표됐습니다.



[최승호/초기업노조 삼성전자지부 위원장 : 오늘 사후조정은 정회하고, 오전 10시에 재개하기로 했습니다.]



조정을 맡은 박수근 중노위원장은 정회 이유에 대해선 이렇게 설명했습니다.



[박수근/중앙노동위원장 : 한 가지 쟁점에 관해서 노사 의견이 일치하지 않습니다. 사용자 측이 최종적으로 입장을 정리해서 오늘 오전 10시에 온다고 합니다.]



노사는 핵심 쟁점 중 성과급 상한 폐지에 대해선 어느 정도 공감대가 형성됐으나, 성과급 재원의 사업부별 배분 비율과 합의 제도화를 두고는 막판까지 진통을 겪은 것으로 전해졌습니다.



박 위원장은 중노위 조정안도 제시됐다고 밝혔습니다.



그러면서 "합의안으로 할지 조정안으로 할지 오늘 결정할 것"이라며 "합의를 못하니 조정안을 내려는 것이고 현재는 논의가 잠시 멈춘 상태"라고 덧붙였습니다.



오늘 재개될 회의에서 사측은 조정안 수용 여부를 밝힐 예정인데, 수용 시 조합원 투표 절차를 위해, 결렬 시엔 파업 준비를 위해 오전 중 회의가 마무리될 가능성이 큽니다.



사측이 조정안 수용을 하지 않거나, 잠정 합의안에 대해 조합원 투표가 부결될 경우 노조는 내일로 예고한 파업을 강행할 것으로 보입니다.



이럴 경우 정부가 21년 만에 쟁의 행위를 중지시키는 긴급조정권을 파업 전후 발동할 가능성도 있습니다.



(영상취재 : 김민철, 영상편집 : 김진원)