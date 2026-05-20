'동상이몽2' 김준호, "신혼 300일 차…연초는 끊고 술은 일주일에 한 번 폭음"

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김준호가 신혼 근황을 공개했다.19일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 신혼 300일 차 김준호가 스페셜 MC로 등장했다.이날 방송에서 김준호는 "대한민국 국민과 결혼의 모든 과정을 함께한 김지민의 남자 김준호"라고 본인을 소개했다.이어 패널들은 김준호에게 김지민과 약속한 금연과 금주를 지키고 있는지 물었다. 이에 김준호는 "정확하게 연초는 안 피운다. 그런데 전담은 피운다. 연초는 타르가 있고 이건 없다"라고 말했다.또한 술은 일주일에 한 번 마신다며 대신 폭음을 한다고 말해 원성을 자아냈다. 이에 패널들은 담배와 술 중 하나만 끊으라면 뭘 끊겠냐고 물었다.그러자 김준호는 "와이프를 끊어야 되나"라고 너스레를 떨었고, 패널들은 "무리수다. 이러니까 욕을 먹는 거다"라며 나무랐다. 이에 김숙은 "개그맨들의 특징이다"라며 웃기기 위해 무리수를 뒀다며 김준호 편을 들었다. 하지만 김구라는 "이게 무슨 개그맨들의 특징이냐. 못난 개그맨들의 특징 아니냐"라고 버럭해 폭소를 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)