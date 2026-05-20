[나이트라인 초대석] 15년 만에 완전체로 돌아온 가수 '씨야'

이미지 확대하기

이미지 확대하기

<앵커>2000년대 중반, 뛰어난 가창력과 감성적인 곡 해석 능력으로 강한 존재감을 드러냈던 걸 그룹 <씨야>가 15년 만에 돌아왔습니다.나이트라인 초대석 오늘은 걸그룹 <씨야>의 남규리, 김연지, 이보람 씨와 함께합니다.<기자>[이보람/가수 '씨야' : 정말 저도, 저조차도 그냥 꿈만 꿨던 일인데 이게 실제로 이루어져서 너무 요즘 행복한 하루하루를 보내고 있습니다.][남규리/가수 '씨야' : 조금은 비현실적이라고 생각은 하는데요. 그런데 항상 마음속에 언젠가 씨야가 분명히 한 번쯤은 만나게 될 거라는 그런 확신을 갖고 있었는데 그게 올해가 되어서 너무너무 감사하고 감동적인 하루하루를 보내고 있어요.][김연지/가수 '씨야' : 저도 조금 믿기지 않은 지금 시간들인 것 같아요. 그래서인지 또 옛날로 좀 돌아간 것 같고 또 함께 하다 보니까 그런 추억들도 많이 떠오르면서 또 바쁘게 또 활동하다 보니까 더 감사하고 즐겁고 행복하게 지내고 있습니다.][남규리/가수 '씨야' : 우선은 사실 씨야가 재결합하려고 했던 적은 좀 있었어요. 몇 번 횟수가 있었는데 아무래도 각 회사들의 어떤 조율이 잘 안 되는 부분들이 존재했었고, 그러다 보니까 많이 무산이 되기도 했었는데요. 그런데 또 멤버들의 마음은 또 하나였어요. 저희는 팬들을 위해서 꼭 한 번 뭉치고 싶다는 생각을 했었고 그런데 그 계기가 20주년이라는 큰 기회가 생긴 거예요. 그래서 이제 주변의 많은 분들도 저희를 위해서 도와주시고 계시고요. 또 씨야 멤버들도 다 20주년이면 우리 꼭 모이자, 이런 대동단결해서, 20주년을 계기로 모이게 되었습니다.][이보람/가수 '씨야' : 15년 만에 나온 씨야의 정규 4집 앨범인데요. 저희를 오래 기다려주셨던 팬분들에게 전하고 싶은 메시지가 주로 많이 담겨 있고, 팬분들과 함께 우리를 사랑해 주셨던 분들과 함께 추억도 나누고 저희가 '이런 음악을 들려드리고 싶어요', '이런 말씀들을 전하고 싶었어요'라는 얘기들도 많이 담겨 있고요. 또 저희를 잘 모르는 분들에게는 씨야는 이런 음악을 하는, 이런 감성을 가진 그룹입니다. 이렇게 알려드릴 수 있는 그런 앨범이라고 볼 수 있습니다.][남규리/가수 '씨야' : 처음처럼 다시 여러분들과 음악으로 만나겠다. 이런 내용을 담고 있어요.][김연지/가수 '씨야' : 아무래도 도 씨야의 색깔이 좀 들어갔다고 하면 봄처럼 그대이라는 곡이. (봄처럼 그대) 가장 씨야 색과 가깝지 않나라는 생각이 듭니다. 그리고 가사도 이번에는 저희가 원래 미디엄 템포 곡을 할 때 좀 이별 가사 내용들이 들어갔는데, 봄처럼 그대는 팬분들을 위해서 또 저희가 정말 밝은 가사 곡으로 봄처럼 그대를 또 이렇게 기다리고 만나게 됐다. 그래서 너무너무 기쁘다는 내용을 담고 있어서 그런 의미로 더 저희 씨야답지 않나라는 생각이 듭니다.][김연지/가수 '씨야' : 아무래도 또 씨야는 보컬 그룹이라고 이렇게 해 주시는 게 너무너무 감사한 일이거든요. 그리고 또 요즘 가요계를 보면 아무래도 퍼포먼스나 트렌드적인 사운드들이 중심이 되어 가고 있는데 저희처럼 이제 멜로디컬 하거나 가사가 좀 중심이 되는 그런 음악도 다시 들었을 때 '맞다, 이런 노래도 있었지.' 그리고 같이 따라 부를 수 있고 즐겨 들으실 수 있고 또 한편으로는 오래오래 들어도 언제 들어도 좋다는 앨범을 만들고 싶었어요. 그래서 그런 팀으로 곡도 들려드리면서 또 음악 하시는 분들이 또 희망과 꿈을 가지셨으면 좋겠다. 그런 기회를 또 만드셨으면 좋겠다는 작은 소망이 있습니다.][이보람/가수 '씨야' : 콘서트 계획이 있습니다. 저희가 예전에 씨야로 활동할 때는 한 번도 전국 투어를 해 본 적이 없는데요. 이번에 20주년 기념으로 저희가 전국 투어 콘서트를 하게 돼요. 그래서 이제 5개 도시에서 8월 29일부터 시작됩니다.[남규리/가수 '씨야' : 여태까지는 좀 상처 입은 그룹, 아픈 그룹 이런 이미지가 굉장히 많이 있었어요. 왜냐하면 우리 씨야가 좀 아주 짧고 굵게 활동을 했었기 때문에 그러고 나서 15년의 공백이 있었잖아요. 근데 앞으로는 좀 씨야라는 그룹을 생각하면 뭔가 꿈을 꾸고 싶고 희망이 되고 위로가 되고 용기를 주고 이런 음악을 많이 하는 그런 그룹으로 남고 싶습니다.](자료출처 : 유튜브 'SEEYA Official')