허리띠 졸라매는 뉴질랜드…공무원 8천700명 줄인다

▲ 지난 4월 뉴질랜드 웰링턴의 국회의사당에서 크리스토퍼 럭슨 뉴질랜드 총리(오른쪽)가 기자들과 이야기를 나누고 있다.

크리스토퍼 럭슨 총리가 이끄는 우파 뉴질랜드 정부가 공공 부문 일자리를 14%, 약 8천700개 감축하고 정부 예산을 향후 3년간 총 2조원 이상 줄이는 긴축 정책을 추진하기로 했습니다.니콜라 윌리스 뉴질랜드 재무부 장관은 현지시간으로 19일 다음 주 발표하는 내년도 예산안에 이 같은 내용을 담을 것이라고 발표했습니다.윌리스 장관은 우선 작년 말 현재 약 6만3천600명인 공무원 수를 2029년 중반까지 5만5천명 수준으로 약 8천700명, 14% 감원할 계획이라고 밝혔습니다.이를 통해 전체 인구 대비 공무원 비율을 현재 1.2%에서 1% 수준으로 낮추기로 했습니다.윌리스 장관은 현재 공무원 인력 규모에 대해 "지속 불가능하고 감당할 수 없으며, 국제적인 추세와도 맞지 않는다"고 말했습니다.다만 군인·교사·의사는 감원 대상에서 제외된다고 덧붙였습니다.또 오는 28일 발표 예정인 내년도 예산안에서 대부분 정부 기관 운영 예산을 2% 줄이며, 이후 2년간 매년 5%씩 추가 삭감해 총 24억 뉴질랜드달러(약 2조1천200억원)의 예산을 감축하기로 했습니다.이를 위해 현재 총 39개인 정부 부처·기관을 통폐합하고 인공지능(AI) 활용을 확대할 방침입니다.윌리스 장관은 오는 11월 열리는 총선과 관련해 "선거가 코앞으로 다가오면서 또 다른 임시방편적인 지출 정책을 내놓고 싶은 유혹이 있다"면서도 정부가 무상 정책이나 현금 지원 같은 실수를 반복하지 않을 것이라고 강조했습니다.하지만 야당 노동당의 크리스 힙킨스 대표는 "일선 (행정) 서비스를 축소하지 않고서는 공 공 부문 종사자를 그렇게 많이 줄일 수 있는 방법이 없다"면서 "이런 감축을 통해 최전선에서 일하는 사람들에게 타격을 주지 않을 방법은 없다"고 비판했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)