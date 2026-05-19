푸틴 방중 직전…중국 서열 6위 딩쉐샹, 러 부총리와 회담

▲ 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 방중을 앞둔 베이징 모습 (자료사진)

중국의 권력 서열 6위인 딩쉐샹 국무원 부총리가 현지시각으로 오늘(19일) 데니스 만투로프 러시아 제1부총리와 만나 협력 확대를 강조했습니다.중국 관영 신화통신에 따르면 딩 부총리는 이날 만투로프 부총리를 접견해 양국이 그간 투자 협력의 긍정적인 흐름을 유지해왔다며 이같이 말했습니다.딩 부총리는 시진핑 중국 국가주석의 최측근 인사로 꼽히는 인물로, 현재 거시경제 운영과 첨단기술·에너지·산업 정책 등을 총괄하고 있습니다.딩 부총리는 "올해는 중국과 러시아의 전략적 협력 동반자 관계 수립 30주년이자 중러 선린 우호협력조약 체결 25주년"이라며 "양측이 이 기회를 통해 양국 정상 간 합의된 중요한 공동 이해를 더욱 이행해야 한다"고 강조했습니다.그는 이어 "핵심 사업을 꾸준히 추진하며, 투자 협력 분야를 확대한다"며 "더 많은 실질적인 성과를 거둬 양국 관계 발전에 지속적이고 강력한 동력을 제공해야 한다"고 역설했습니다.만투로프 부총리는 "러시아는 중국과의 전략적 시너지를 강화하고, 협력을 확대해 상호 관심사 해결을 위해 적극적으로 노력할 용의가 있다"며 양국 투자 협력 수준을 지속적으로 높여가자고 화답했습니다.두 사람의 회동은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 방중 직전 보도돼 눈길을 끌었습니다.푸틴 대통령은 이날 저녁 베이징에 도착해 20일 시 주석과 정상회담을 할 예정입니다.이번 회담에서 양국 정상은 러시아산 가스를 중국으로 추가 공급하는 '시베리아의 힘-2' 가스관 사업과 우크라이나 전쟁, 대만 문제 등을 주요 의제로 다룰 것으로 관측됩니다.또 지난 13∼15일 방중한 도널드 트럼프 미국 대통령과 시 주석의 회담과 관련해서도 의견을 나눌 것이라는 전망이 나옵니다.(사진=연합뉴스)