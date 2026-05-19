두산, NC 완파하고 3연승…최민석 7이닝 비자책 역투

▲ 두산 베어스 최민석이 19일 서울 잠실구장에서 열린 2026 프로야구 NC 다이노스와 홈 경기에서 역투하고 있다.

두산 베어스가 토종 에이스 최민석의 호투와 4차례 출루에 성공한 박찬호의 맹타를 앞세워 NC 다이노스를 꺾고 3연승을 내달렸습니다.두산은 오늘(19일) 서울 잠실구장에서 열린 2026 신한SOL KBO리그 정규시즌 NC와 홈 경기에서 9대 3으로 완승했습니다.두산은 2회말 상대 수비 실책을 틈타 선취점을 뽑았습니다.김민석의 빗맞은 타구를 상대 팀 2루수 박민우가 놓치면서 2아웃 2루 기회를 잡았고, 오명진이 우중간 적시타를 때려 득점했습니다.3회엔 1아웃 1, 3루에서 손아섭의 내야 땅볼 때 3루 주자 박지훈이 홈을 밟았고, 4회엔 2아웃 1, 2루에서 정수빈이 우전 적시타를 때려 3대 0으로 달아났습니다.두산은 5회에도 득점했습니다.노아웃 1, 3루에서 다즈 카메론이 병살타를 쳐 대량 득점에 실패했으나 3루 주자 박찬호가 홈을 밟아 4대 0으로 벌렸습니다.5회까지 단 1개의 안타와 1개의 볼넷을 허용하며 완벽한 투구를 펼치던 두산 선발 최민석은 6회초 수비에서 포수 양의지의 패스트볼로 선두 타자 최정원에게 출루를 허용한 뒤 한석현에게 적시타를 내줘 첫 실점했습니다.그러나 두산은 NC 선발 커티스 테일러가 내려간 6회말 공격에서 대량 득점에 성공하며 점수 차를 더 벌렸습니다.김민석의 볼넷과 오명진의 우중간 2루타, 박지훈의 볼넷으로 만든 2아웃 만루에서 박찬호가 좌중간을 가르는 싹쓸이 적시 2루타를 폭발해 7대 1로 달아났습니다.두산은 손아섭의 볼넷과 카메론, 양의지의 연속 적시타로 두 점을 더하며 승부를 갈랐습니다.이달 초 휴식 차원에서 엔트리 말소됐던 최민석은 복귀전에서 7이닝 2피안타 1볼넷 7탈삼진 1실점(비자책)하며 시즌 4승(무패)째를 거뒀습니다.아울러 평균자책점을 2.56에서 2.17로 끌어내리며 리그 평균자책점 1위로 올라섰습니다.박찬호는 2타수 2안타 2볼넷 3타점 2득점으로 만점 활약했습니다.4타수 1안타 1타점을 기록한 양의지는 KBO리그 21번째 개인 통산 2천 안타를 채웠습니다.(사진=두산 베어스 제공, 연합뉴스)