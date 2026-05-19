[날씨/XR] 최대 100mm↑ 비 '흠뻑'…낮 20도 '서늘'

내일(20일)은 전국에 시원한 비가 흠뻑 내리겠습니다.



비는 모레 오후까지 이어지겠고요, 특히 중부 지방을 중심으로 양도 많겠습니다.



그럼 비가 얼마나 언제 쏟아질지 자세하게 살펴보겠습니다.



비는 내일 새벽에 남부 지방부터 시작이 돼서 오전에 전국으로 확대가 되겠고요, 보시는 것처럼 늦은 오후부터는 중부 지방과 남해안을 중심으로 붉은색의 강한 비구름이 자리하면서 시간당 20mm 안팎의 세찬 비가 쏟아지겠습니다.



내일과 모레 이틀에 걸친 예상 강수량인데요, 제주 산지와 인천을 포함한 중부 서해안, 영동 지역에 최대 100mm가 넘게 쏟아지겠고 그 밖에 중부와 남해안에도 최고 80mm의 많은 비가 내리겠습니다.



특히 비가 내리는 동안 돌풍과 천둥번개를 동반할 수 있어서 시설물 관리와 안전사고에도 유의하셔야겠습니다.



오늘 위성 영상 살펴보겠습니다.



고기압의 가장자리에 들면서 오늘은 전국 하늘에 구름이 많이 끼어 있는 모습이고요, 내일은 중국 중부 지방에서 다가오는 저기압의 영향을 받겠습니다.



내일은 아침과 낮의 기온이 거의 비슷하겠습니다.



서울의 아침 최저 기온이 19도로 출발하겠고, 낮 기온은 20도에 그치면서 종일 서늘하겠습니다.



특히 오늘도 30도 안팎의 더위가 이어졌던 영남 지역은 하루 사이 기온이 10도 안팎에 곤두박질하겠습니다.



모레까지는 비바람이 불면서 서늘하겠고요, 주 후반부터는 다시 낮에는 더워지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)