부상 딛고 4회 연속 출전…"네이마르가 돌아왔다!"

<앵커>



브라질 축구대표팀의 '슈퍼스타' 네이마르가 부상을 딛고 4회 연속 월드컵 무대에 오르게 됐습니다. 극적으로 '삼바 군단'에 합류한 네이마르는 '라스트댄스'를 준비합니다.



이정찬 기자가 취재했습니다.



<기자>



안첼로티 감독이 북중미월드컵에 나설 브라질 국가대표 26명의 이름을 한 명, 한 명 부를 때마다 평생의 꿈을 이룬 선수와 가족들의 환호성이 잇따른 가운데, 화면에 이 선수의 얼굴이 등장하면서 분위기는 절정에 이르렀습니다.



[산투스 소속, 네이마르]



생애 네 번째 월드컵 무대를 밟게 된 네이마르는 기쁨을 감추지 못했고, 브라질 팬들은 응원가를 부르며 열광했습니다.



[네이마르, 네이마르]



A매치 통산 79골로 브라질 역대 최다 득점자인 네이마르의 발탁은 그만큼 극적이었습니다.



3년 전, 무릎을 크게 다친 뒤 수술대에 올랐던 네이마르는 예전의 기량을 회복하지 못하면서 안첼로티 감독으로부터 줄곧 외면받았습니다.



하지만 친정팀 산투스로 이적해 출전 시간을 늘려가며 마지막 월드컵을 향한 강한 의지를 보였고, 결국 2년 7개월 만에 대표팀 부름을 받았습니다.



[안첼로티/브라질 축구대표팀 감독 : 1년 동안 네이마르를 지켜봤고, 최근 꾸준히 경기를 뛰면서 몸 상태가 좋아지는 걸 확인했습니다. '키플레이어'가 될 겁니다.]



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크로아티아의 국민 영웅, 모드리치도 불굴의 '라스트 댄스'를 준비합니다.



지난달 광대뼈가 부러지는 중상에도 꺾이지 않은 40살의 베테랑은 2006년 독일 대회부터 통산 5번째 '꿈의 무대'에 오르게 됐습니다.



(영상편집 : 이재성)