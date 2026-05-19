"큰 견해차"…노사, 2가지 쟁점 놓고 이견 '팽팽'

<앵커>



방금 들으신 거처럼 오늘(19일) 협상의 결과는 밤늦게 나올 것으로 전해졌는데요. 삼성전자 노사는 특히 영업이익의 몇 퍼센트를 성과급으로 지급할지, 또 이 돈을 어떻게 나눌지를 놓고 막판 진통을 겪고 있는 것으로 전해졌습니다.



노사가 다투고 있는 핵심 쟁점은 전형우 기자가 정리했습니다.



<기자>



삼성전자 노사 사후조정에 나선 박수근 중앙노동위원장은 양측이 양보는 하고 있다면서도 두 가지 좁혀지지 않는 쟁점이 있다고 말했습니다.



협상 관계자는 성과급으로 쓸 재원과 배분에서 아직 큰 견해차를 보이고 있다고 전했습니다.



그동안 노조는 영업이익의 15%를 성과급으로 지급할 것을 주장했는데, 협상 과정에서 성과급 규모를 일부 낮추고 나머지를 주식으로 받는 방안을 제시했습니다.



반면 사측은 반도체 부문 영업이익이 200조 원 이상인 경우 영업이익의 최대 10%를 추가로 지급하겠다는 안을 제시한 것으로 알려졌습니다.



또 다른 핵심 쟁점은 부분별 성과급 배분입니다.



노조는 영업이익을 나눌 때 반도체 부문 내의 비메모리 사업부도 성과급을 더 줘야 한다며 반도체 부문 전체에 70%, 개별 사업부에 30%를 줄 것을 요구하고 있습니다.



회사 측은 이런 방식이 성과주의에 반한다는 입장인데, 반도체 부문 전체에 60%, 개별 사업부에 40%를 주는 것까지는 검토할 수 있다는 입장으로 물러섰습니다.



성과급 지급 방식을 제도화할지도 관건입니다.



노조는 예측 가능한 보상을 위해 영업이익 연동 구조를 고정하려고 하고, 경영 유연성을 중시하는 회사는 3년 간 제도를 지속시킨 뒤 다시 논의할 것을 요구합니다.



[최승호/초기업노조 삼성전자지부 위원장 : (성과급 제도화 아직까지 고수하고 계실까요?) 네.]



성과급이 연봉의 50%를 넘을 수 없다는 상한에 대해선 노조는 경쟁사인 SK하이닉스 사례를 들며 폐지를 주장합니다.



반면 회사는 상한은 유지하되, 반도체 부문에 한도 없는 특별포상을 일시적으로 지급하겠다는 입장입니다.



즉, 노측은 성과급 산정의 투명성과 상시 제도화를 강조하는 반면, 사측은 경영상 불확실성과 유연성을 이유로 맞서고 있는 겁니다.



중노위는 조정안으로 특별포상을 3년 유지하고, 반도체 부문 특별포상에 대한 상한선을 일시적으로 없애는 대신 자사주로 지급하는 안을 검토한 것으로 전해졌습니다.



(영상편집 : 이상민)