다카이치 "원유·LNG 일한 스와프거래 추진…경제안보 호혜협력"

▲ 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 경북 안동 한 호텔에서 이재명 대통령과 공동언론발표를 하고 있다.

다카이치 사나에 일본 총리가 이재명 대통령과 양호한 한일관계를 꾸준히 발전시키면서 에너지 공급망 등 경제 안보 강화와 관련해 한국과 긴밀히 협력하겠다고 밝혔습니다.다카이치 총리는 오늘(19일) 오후 경북 안동의 한 호텔에서 열린 한일 정상회담 뒤 공동 언론 발표에서 "원유·석유 제품 및 액화천연가스(LNG) 상호 융통, 스와프 거래를 포함한 에너지 안보 강화 협력을 시작하기로 이재명 대통령과 뜻을 같이했다"고 말했습니다.회담에 앞서 요미우리신문 등 일본 언론들은 한일 양국이 비상시 원유와 석유제품의 상호 융통 협력을 위한 민관 대화를 추진하고 한국 산업통상자원부와 일본 경제산업성 간 '산업·통상 정책 대화' 신설 등을 논의할 것으로 전망했습니다.또 다카이치 총리는 "새로운 과제이자 기회이기도 한 인공지능(AI)과 중요성이 높아지고 있는 경제 안보 전반에 대해 양국이 호혜적인 협력을 추진할 것을 관계 당국이 논의하기로 했다"고 밝혔습니다.그는 "최근의 국제 정세를 봤을 때 핵심 광물을 포함한 일한 간 공급망 협력이 중요하다"며 양국이 지난 3월 체결한 '한일 공급망 파트너십'을 적극적으로 추진할 것을 확인했다고 덧붙였습니다.다카이치 총리가 이날 직접적으로 중국을 언급하지는 않았지만, 지난해 '대만 유사시 개입' 시사 발언 뒤 중국이 희토류 등 핵심 광물의 대일 수출 규제에 나서는 등 경제 안보 기반이 약화한 최근의 국제 환경에서 한일 협력을 강조한 것으로 풀이됩니다.그는 "국제사회가 요동치고 온 세계가 불안정해지고 있는 가운데 이렇게 일한 양국 정상이 셔틀 외교를 통해 긴밀한 의사소통을 이어 나가고 있는 것은 큰 의미가 있다"고 강조했습니다.다카이치 총리는 중동과 태평양 지역 정세에 대해서도 이 대통령과 진솔한 의견을 나눴다며 "호르무즈 해협의 자유롭고 안전한 항행을 포함한 중동 사태 진정을 도모하기 위해 각자가 노력하기로 했다"고 설명했습니다.다카이치 총리는 정상회담 모두발언에서는 한일 양국이 인도태평양 지역 안정화에서 중추적 역할을 해 나가는 것이 매우 중요하다고 강조했습니다.그는 공동 언론 발표에서 미일동맹·한미동맹과 각각의 전략적 연계를 통한 억지력 강화를 위해 한일 양국이 능동적으로 노력하는 것이 중요하다며 이 대통령과 인식을 공유했다고도 밝혔습니다.다카이치 총리는 "북한 문제와 관련해 핵 미사일 문제를 포함한 북한 대응에 대해 이 대통령과 논의했다"며 한일, 한미일이 긴밀히 연계해 북핵 문제 등에 대응해 나갈 것을 재확인했다고 말했습니다.그는 "이 대통령이 일본인 납치 문제의 즉각적인 해결을 위한 지지에 다시 한번 감사드린다"라고도 언급했습니다.또 "오늘 정상회담을 계기로 지역과 국제사회의 평화와 안정을 위해, 그리고 일한 관계를 한 단계 더 높은 수준으로 발전시켜 협력의 저변을 넓혀나가기 위해 계속해서 모든 차원에서 긴밀히 의사소통하겠다"고 덧붙였습니다.다카이치 총리는 이 대통령이 앞선 1월 자신의 고향인 일본 나라현을 방문한 것을 언급하며 "이번에 이렇게 이 대통령의 고향인 안동에서 셔틀 외교를 실천할 수 있게 돼 아주 기쁘게 생각하고 있다"고 했습니다.다카이치 총리는 지난 1월 이 대통령이 나라현을 찾은 것의 답방 차원에서 방한했으며 오늘부터 1박 2일 일정으로 안동에 머무를 예정입니다.(사진=연합뉴스)