다카이치 "원유·LNG 일한 스와프거래 추진…경제안보 호혜협력"

▲ 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 경북 안동 한 호텔에서 이재명 대통령과 공동언론발표를 하고 있다.
다카이치 사나에 일본 총리가 이재명 대통령과 양호한 한일관계를 꾸준히 발전시키면서 에너지 공급망 등 경제 안보 강화와 관련해 한국과 긴밀히 협력하겠다고 밝혔습니다.
다카이치 총리는 오늘(19일) 오후 경북 안동의 한 호텔에서 열린 한일 정상회담 뒤 공동 언론 발표에서 "원유·석유 제품 및 액화천연가스(LNG) 상호 융통, 스와프 거래를 포함한 에너지 안보 강화 협력을 시작하기로 이재명 대통령과 뜻을 같이했다"고 말했습니다.
회담에 앞서 요미우리신문 등 일본 언론들은 한일 양국이 비상시 원유와 석유제품의 상호 융통 협력을 위한 민관 대화를 추진하고 한국 산업통상자원부와 일본 경제산업성 간 '산업·통상 정책 대화' 신설 등을 논의할 것으로 전망했습니다.
또 다카이치 총리는 "새로운 과제이자 기회이기도 한 인공지능(AI)과 중요성이 높아지고 있는 경제 안보 전반에 대해 양국이 호혜적인 협력을 추진할 것을 관계 당국이 논의하기로 했다"고 밝혔습니다.
그는 "최근의 국제 정세를 봤을 때 핵심 광물을 포함한 일한 간 공급망 협력이 중요하다"며 양국이 지난 3월 체결한 '한일 공급망 파트너십'을 적극적으로 추진할 것을 확인했다고 덧붙였습니다.
다카이치 총리가 이날 직접적으로 중국을 언급하지는 않았지만, 지난해 '대만 유사시 개입' 시사 발언 뒤 중국이 희토류 등 핵심 광물의 대일 수출 규제에 나서는 등 경제 안보 기반이 약화한 최근의 국제 환경에서 한일 협력을 강조한 것으로 풀이됩니다.
그는 "국제사회가 요동치고 온 세계가 불안정해지고 있는 가운데 이렇게 일한 양국 정상이 셔틀 외교를 통해 긴밀한 의사소통을 이어 나가고 있는 것은 큰 의미가 있다"고 강조했습니다.
다카이치 총리는 중동과 태평양 지역 정세에 대해서도 이 대통령과 진솔한 의견을 나눴다며 "호르무즈 해협의 자유롭고 안전한 항행을 포함한 중동 사태 진정을 도모하기 위해 각자가 노력하기로 했다"고 설명했습니다.
다카이치 총리는 정상회담 모두발언에서는 한일 양국이 인도태평양 지역 안정화에서 중추적 역할을 해 나가는 것이 매우 중요하다고 강조했습니다.
그는 공동 언론 발표에서 미일동맹·한미동맹과 각각의 전략적 연계를 통한 억지력 강화를 위해 한일 양국이 능동적으로 노력하는 것이 중요하다며 이 대통령과 인식을 공유했다고도 밝혔습니다.
다카이치 총리는 "북한 문제와 관련해 핵 미사일 문제를 포함한 북한 대응에 대해 이 대통령과 논의했다"며 한일, 한미일이 긴밀히 연계해 북핵 문제 등에 대응해 나갈 것을 재확인했다고 말했습니다.
그는 "이 대통령이 일본인 납치 문제의 즉각적인 해결을 위한 지지에 다시 한번 감사드린다"라고도 언급했습니다.
또 "오늘 정상회담을 계기로 지역과 국제사회의 평화와 안정을 위해, 그리고 일한 관계를 한 단계 더 높은 수준으로 발전시켜 협력의 저변을 넓혀나가기 위해 계속해서 모든 차원에서 긴밀히 의사소통하겠다"고 덧붙였습니다.
다카이치 총리는 이 대통령이 앞선 1월 자신의 고향인 일본 나라현을 방문한 것을 언급하며 "이번에 이렇게 이 대통령의 고향인 안동에서 셔틀 외교를 실천할 수 있게 돼 아주 기쁘게 생각하고 있다"고 했습니다.
다카이치 총리는 지난 1월 이 대통령이 나라현을 찾은 것의 답방 차원에서 방한했으며 오늘부터 1박 2일 일정으로 안동에 머무를 예정입니다.
(사진=연합뉴스)
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