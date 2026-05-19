모스크바 겨눈 우크라…러는 우크라 항만 연일 타격

▲ 러시아 수도 모스크바 상공 뚫은 우크라이나 드론

우크라이나가 러시아 수도 모스크바를 향해 드론 공격을 이어가고 있습니다.러시아는 우크라이나의 물류를 봉쇄하기 위해 항만을 잇달아 타격했습니다.러시아 군은 현지시간 19일 모스크바로 향하던 우크라이나 드론 4기를 격추했다고 밝혔습니다.세르게이 소뱌닌 모스크바 시장은 우크라이나 드론이 격추된 뒤 긴급 구조대가 출동했다고 밝혔지만 구체적인 피해 상황은 언급하지 않았습니다.모스크바를 겨냥한 우크라이나의 공세는 이달 초 러시아의 2차 세계대전 승리 기념일(전승절) 전후로 본격화했습니다.9일 전승절 퍼레이드를 앞두고 모스크바 고급 아파트 건물이 드론의 공격을 받은 데 이어 드론 13기가 격추됐습니다.지난 17일에는 모스크바를 겨냥한 대규모 드론 공습으로 민간인 4명이 숨지고 수십 명이 다쳤습니다.러시아의 공격으로 27명이 숨진 것에 대한 우크라이나의 보복 공격이었습니다.모스크바를 겨냥한 대규모 공습은 우크라이나의 장거리 드론 기술이 뒷받침했습니다.모스크바는 우크라이나 국경에서 약 500㎞ 떨어져 있습니다.우크라이나는 장거리 드론을 활용해 페름주 등 우크라이나에서 1천㎞ 이상 떨어진 러시아의 후방 석유 시설도 지속해서 공격하고 있습니다.러시아의 전쟁 자금줄 차단을 노린 것입니다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 SNS를 통해 "최근 몇 달 사이 러시아의 정유 능력은 10% 감소했고 러시아 석유 기업들이 유정 폐쇄에 직면해 있다"며 "러시아에 매우 고통스러운 것"이라고 주장했습니다.러시아도 19일 우크라이나 최대 항구가 있는 오데사주 이즈마일을 공격했습니다.전날 오데사항 인근에서 중국 소유의 마셜제도 국적 선박 등 3척이 잇달아 피격된 데 이어 이틀째 계속된 공격입니다.우크라이나의 제2 도시 하르키우와 드니프로페트로우스크, 자포리자 등도 드론의 공격을 받았습니다.러시아의 전승절을 맞아 도널드 트럼프 미국 대통령이 3일간 휴전을 중재했지만 휴전이 끝나자마자 양측은 고강도 공격을 주고받으며 긴장 수위를 높이고 있습니다.