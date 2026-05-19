박성광, 야구 중계 중 상대 팀 비하 논란 사과…"신중치 못했다"

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개그맨 박성광이 프로야구 팬덤 중계 도중 상대 팀을 향해 부적절한 발언을 한 것에 대해 사과했다.박성광은 19일 자신의 SNS에 글을 올려 "최근 팬덤중계 방송에서 제가 했던 표현과 반응으로 인해 불편함을 느끼신 많은 분들께 진심으로 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다.앞서 박성광은 지난 16일 티빙에서 진행하는 KBO 리그 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 경기 팬덤중계에 KIA타이거즈 팬 대표로 출연했다.평소 KIA타이거즈의 열혈 팬으로 알려진 박성광은 편파적인 응원이 허용되는 포맷의 중계에서 자유로운 발언을 이어갔다. 그러나 상대 팀 선수가 사구를 맞은 상황에 "넌 다시보기로 보면 창피할 거다"라며 마치 선수가 일부러 공에 맞은 것처럼 표현하거나, 홈런을 보고 "뽀록(요행)이다"라고 깎아내리는 등의 말을 했다. 이에 방송 이후 야구 관련 온라인 커뮤니티를 중심으로 박성광이 상대 팀과 선수들에 대한 존중이 부족했다는 비판이 거세게 제기됐다.논란이 확산되자 박성광은 사과문을 올리고 "야구를 너무 사랑하는 사람으로서 실시간으로 경기에 몰입하다 보니 발언에 있어 충분히 신중하지 못했다"고 해명했다.이어 "제가 응원하는 팀이 소중한 것처럼, 다른 팀 역시 많은 팬분의 사랑과 자부심이 담긴 팀이라는 점을 너무나 깊이 공감하고 있다"며 "많은 팀과 팬들이 함께하는 스포츠인만큼 앞으로는 더 신중하고 배려하는 마음으로 소통하겠다"라고 사과했다.[사진=박성광 인스타그램, 티빙 팬덤중계 영상 캡처]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)