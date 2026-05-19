MLB 구장에 백인우월주의 현수막…주동자 구장 출입 금지

▲ MLB 야구장에 등장한 백인우월주의 현수막

미국프로야구 메이저리그(MLB) 경기장에 백인민족주의 단체의 현수막이 등장했습니다.워싱턴 내셔널스 구단은 현수막을 흔든 최소한 한 명의 팬을 특정해 야구장 출입을 금지했다고 미국 스포츠전문 매체 디애슬레틱이 오늘(19일) 보도했습니다.백인우월주의 사상에 물든 이들은 전날 워싱턴DC 내셔널스파크에서 열린 워싱턴과 볼티모어 오리올스의 경기 때 문제의 현수막을 들고 흔들었습니다.참전용사와 현역 군인을 예우하는 행사가 진행 중일 때 1루 관중석에 있던 이들은 백인우월주의 단체 인터넷 홈페이지 주소와 '1억 명 이상을 추방하라'라는 문구가 적힌 걸개를 펼쳤습니다.3명의 인종 차별주의자가 이 사건에 연루된 가운데 주동자 격인 1명이 워싱턴 구단의 경기장 출입 금지 대상이 됐습니다.워싱턴 구단은 "우리 구단은 차별적이고 혐오적인 발언을 강력히 규탄한다"며 "우리는 홈구장을 팬들에게 안전한 공간으로 만들고자 노력하고 있다"고 밝혔습니다.이어 이 사건의 추가 수사를 위해 경찰에 협조하고 있다고 덧붙였습니다.(사진=X 사용자 계정 캡처, 연합뉴스)