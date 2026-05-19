'주식 사고팔기' 누가 더 자주?…70대 이상이 20대의 4배 활발

70대 이상 투자자는 1인당 평균 매수·매도 횟수가 20대의 약 4배에 달할 만큼 주식 거래 빈도가 활발한 것으로 나타났습니다.



또 70대 이상 투자자는 대형·주도주에 집중적으로 투자하는 성향을 보이는 반면에 20대는 보다 다양한 종목과 상장지수펀드(ETF)에 투자했습니다.



오늘(19일) 신한투자증권이 올해 1분기 자사 20대와 70대 이상 고객의 투자 성향을 분석한 바에 따르면 70대 이상의 인당 평균 매수 횟수는 65.4회로, 20대 15.8회의 4배가 넘었습니다.



인당 평균 매도 횟수도 70대 이상은 45.7회, 20대는 12.2회로 각각 집계됐습니다.



올해 1분기 투자자 1인당 평균 수익액은 70대 이상 1천873만 3천57원, 20대 142만 5천460원이었습니다.



1분기 인당 평균 매매 회전율은 70대 이상이 1만 3천625.5%로, 20대 2만 7천672.8%보다 낮았습니다.



회전율을 월로 환산하면 70대 이상 92.24%, 20대 45.42%가 됩니다.



매매 회전율은 해당 기간의 평균 거래 대금(평균 매수액+평균 매도액)을 2로 나눈 뒤 다시 일평균 잔고로 나눈 값입니다.



일정 기간 투자자가 보유한 자본 대비 얼마나 많이 사고팔았는지를 보여줍니다.



다시 말하면 70대 이상은 20대보다 보유 자산 대비 주식 거래금액은 작았다는 의미로 해석할 수 있습니다.



코스피 수익 종목은 삼성전자, SK하이닉스, 두산에너빌리티, 현대차 등으로 엇비슷했습니다.



다만, 70대 이상은 수익 종목 중 상위 3개(삼성전자·SK하이닉스·두산에너빌리티)가 차지하는 비중이 57.1%에 달한 것과 달리 20대는 상위 3개 수익 종목(삼성전자·SK하이닉스·현대차)의 비중이 32.0%로 훨씬 낮았습니다.



70대 이상은 수익 상위 10위권이 모두 개별 종목이지만, 20대는 'TIGER 미국 S&P 500', 'KODEX 200' 등 국내외 지수 추종 ETF가 각 4위와 7위에 오른 것도 차이점이었습니다.



코스피 손실 종목은 20대와 70대 이상 모두 삼성전자, SK하이닉스가 각각 1위와 2위를 차지했습니다.



수익 종목과 마찬가지로 손실 종목 비중도 70대 이상은 '삼전·닉스'가 17.4%로, 20대 10.1%를 웃돌았습니다.



한 증권업계 관계자는 "해당 통계를 보면 70대 이상 투자자는 20대와 비교할 때 상대적으로 중대형 종목에 집중 투자하고 보유자산 대비 적은 금액을 자주 거래하는 경향을 가지고 있는 것으로 볼 수 있다"고 말했습니다.