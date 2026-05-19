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노동차관 "삼성전자, 긴급조정 없이 대화로 해결하는 데 역점"

이태권 기자
작성 2026.05.19 17:17 조회수
노동차관 "삼성전자, 긴급조정 없이 대화로 해결하는 데 역점"
▲ 19일 서울 청와대 앞에서 삼성전자 노동자 투쟁을 지지하는 노동단체 관계자들이 기자회견을 열고 정부의 긴급조정권 발동 검토 중단을 촉구하는 구호를 외치고 있다.

권창준 고용노동부 차관은 오늘(19일) 삼성전자 파업 위기와 관련해 "지금은 긴급조정 없이 대화로 문제를 해결하는 데 역점을 두고 있다"고 말했습니다.

이날 국회 기후에너지환경노동위원회 전체회의에 출석한 권 차관은 '노동부가 긴급조정권을 검토한 사실이 없다고 발표한 것이 오히려 파업 사태를 키우는 원인이 됐을 것'이라는 국민의힘 박형수 의원 질의에 이같이 답했습니다.

권 차관은 "노동부는 대화로 이 문제를 풀겠다는 원칙이 확고하다"며 "사후조정을 통해 대화로 문제를 풀 수 있도록 모든 노력을 다하겠다"고 강조했습니다.

이어 "조금만 기다려 주면 노사 모두가 상생할 수 있고 일반 국민과 기업의 미래가 다 상생할 수 있는 안이 나올 것으로 믿는다"고 덧붙였습니다.

권 차관은 아울러 "이 사태가 이걸로 끝나는 게 아니라 앞으로 전체적인 성과, 기업의 이익을 어떻게 배분할 건지에 대한 사회적 논의도 필요하다"고 말했습니다.

그는 "현재의 교섭 구조 문제까지 한 번 고민해봐야 한다"며 "사태가 마무리되고 나면 사회적 논의에 본격적으로 착수할 것"이라고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
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