추미애, 경기남부 8개 시장 후보와 'K-반도체 클러스터' 공약

▲ 19일 오후 경기 수원시 경기도의회에서 열린 더불어민주당 반도체 관련 합동 공약 발표 기자회견에서 추미애 경기도지사 후보와 경기지역 시장 후보들이 공약 발표에 앞서 기념촬영을 하고 있다.

더불어민주당 추미애 경기도지사 후보는 19일 경기도의회에서 같은 당 경기남부 8개 시장 후보들과 'K-반도체 클러스터 구축' 공동 공약을 발표하고 "경기판 엔비디아를 만들겠다"고 약속했습니다.8개 시장 후보는 이재준(수원)·현근택(용인)·정명근(화성)·김병욱(성남)·김보라( 안성)·최원용(평택)·조용호(오산), 성수석(이천) 등입니다.공약의 핵심은 수원 · 용인 · 화성 · 성남 · 안성 · 평택 · 오산 · 이천시(일명 '수용성평오이')를 'K-반도체 클러스터'로 연결해 경기남부를 대한민국 반도체 산업의 완결형 생태계로 만들겠다는 것입니다.이를 위해 경기도와 8개 시가 공동 전략을 수립하고, 반도체 설계부터 제조, 소재·부품·장비에까지 역량을 강화하겠다는 계획입니다.또 반도체 산업 핵심 기반인 전력과 용수, 교통·물류 인프라를 확충하고 반도체 전문인력 양성과 산학협력 체계도 구축하겠다는 방침입니다.추 후보는 "경기도에는 용인·화성·평택·이천을 중심으로 대한민국 경제의 심장이자 세계 최고 수준의 반도체 생산기지가 자리 잡고 있다"며 "이제는 메모리반도체 생산을 넘어 설계부터 소재·부품·장비, 시험평가, 후공정까지 하나의 권역 안에서 완결되는 생태계를 구축해야 한다"고 강조했습니다.공약 발표 후 추 후보는 '반도체특별법' 시행령안에 수도권 외 지역 우대 내용이 포함된 것에 대한 입장을 묻는 취재진에 "우려는 하실 필요가 없다"며 "반도체는 사람·물·전기(인수전)가 있어야 하는 데 그걸 두루 갖춘 최적지가 경기남부권역"이라고 답했습니다.추 후보는 이날 성남·용인·수원·화성시장 후보들과 경기남부 광역철도의 제5차 국가철도망 구축계획 반영도 촉구했습니다.경기남부 광역철도는 서울 잠실역에서 성남 판교, 용인 수지, 수원 광교, 화성 봉담을 잇는 연장 50.7㎞ 노선으로, 비용 대비 편익 분석값(B/C)이 1.2가 나올 정도로 경제성이 입증됐다고 후보들은 설명했습니다.(사진=연합뉴스)