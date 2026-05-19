[자막뉴스] "산소 다녀오다가" 25톤 트럭에 '쾅'…일가족 4명 참변 "불나서 탈출 못 해"

시커멓게 그을린 차량이 형체를 알아볼 수 없을 정도로 찌그러져 있고, 그 옆으로 앞 부분이 파손된 트럭이 멈춰있습니다.



오늘(19일) 오후 1시쯤 경북 상주영천고속도로 상주 방향 19.4km 지점에서 25t 화물트럭이 앞서가던 하이브리드 승용차를 들이받는 사고가 났습니다.



이 사고로 승용차에서 불이 나 차에 타고 있던 운전자 69살 A 씨 부부와 A 씨의 누나와 형수 등 모두 4명이 숨졌습니다.



A 씨 부부는 앞 좌석에, 누나와 형수는 뒷좌석에 탑승했던 것으로 파악됐습니다.



이들은 오늘 오전 경북 영천에 있는 산소를 방문한 뒤 경기도 자택으로 돌아가다가 참변을 당한 것으로 알려졌습니다.



사망자들 시신은 경북 상주의 한 병원으로 이송됐습니다.



사고 직후 갓길에 정차한 25t 트럭 운전자는 큰 부상을 입지는 않은 것으로 전해졌습니다.



사고로 발생한 화재 진압을 위해 한때 상주 방향 고속도로 통행이 제한되기도 했습니다.



불은 승용차를 모두 태우고 40여 분 만에 꺼졌습니다.



경찰은 사고 직후 승용차에서 불길이 일었다는 목격자 진술과 현장 주변 CCTV 등을 토대로 사고 경위를 조사하고 있습니다.



경찰은 A 씨 등 4명이 사고의 충격으로 불이 붙은 차량에서 탈출하지 못했을 가능성에 무게를 두고 있습니다.



구미경찰서 관계자는 "트럭 운전자의 졸음운전이나 차량 이상 여부 등에 대해 조사할 예정"이라고 밝혔습니다.



(취재: 이현영/ 영상편집: 류지수/ 디자인: 이정주/ 제작: 디지털뉴스부)