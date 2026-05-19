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궤도 오른 한일 정상 셔틀 외교…두 정상 경북 안동서 재회

조성현 기자
작성 2026.05.19 16:58 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 조양현 국립외교원 외교안보연구소 일본연구센터장, 김혜영 SBS 기자
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● 한일 정상회담 특집
조양현 / 국립외교원 일본연구센터장
"한일, 셔틀 외교 복원 초입 단계"
"한일 양국 정상 고향에서 정상회담은 처음‥정서적·역사적 유대"
"한일 셔틀 외교, 정상 간 신뢰 관계 확실히 하자는 취지"
"李 정부 들어 회담 후 한일 공동 발표문 나와‥이해관계 수렴하는 듯"
"이번 정상회담서 공동 발표문 나온다면 양국 간 협력관계 보여주는 것"

김혜영 / SBS 기자
"일본 언론, 한일 정상회담서 '에너지 안보 협력' 주목"
"양국 간 과거사 현안 돌출 자제 공감대 있어 보여"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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