[여담야담] 대구, 당선 가능성 41:41 초박빙…'북갑' 보수 단일화 전망은?

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 부승찬 더불어민주당 의원, 곽규택 국민의힘 의원, 양만희 SBS 논설위원
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● 대구시장 '안갯속'
부승찬 / 더불어민주당 의원
"민주 지도부, 영남 방문 자제하는 경향"
곽규택 / 국민의힘 의원
"초반엔 대구 위험…이제는 역전승도 생각할 수 있는 상황"
양만희 / SBS 논설위원
"'공소 취소' 논란, 민주 험지인 영남권에 분명히 영향"
● 북갑 '혼전' 평택을 '3강'
부승찬 / 더불어민주당 의원
"평택을, 김용남·조국 단일화 힘들어"
"조국, 네거티브 아닌 '국힘 제로' 기조 유지했다면 단일화 쉬웠을 것"
곽규택 / 국민의힘 의원
"박민식·한동훈 결단 못해도 민심에 의한 단일화 될 것"
"박민식·한동훈 단일화, 시기 놓치면 집안싸움으로 비쳐질 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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