유튜버 카라큘라, MC몽 발언에 고소장 접수…"제보 받거나 영상 내린 적 없어"

콘텐츠 활동이 정지된 유튜버 카라큘라(본명 이세욱)가 가수 MC몽(본명 신동현)을 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소했다고 밝혔다.



카라큘라는 19일 자신의 소셜미디어를 통해 "서울강남경찰서에 MC몽에 대한 형사 고소장을 접수했고, 서울중앙지방법원에 1억 원 규모 손해배상 청구 민사소송도 제기했다"고 밝혔다.



앞서 MC몽은 지난 18일 진행한 틱톡 라이브 방송에서 자신을 둘러싼 각종 의혹에 대해 해명하는 과정에서 "차가원 회장과 제가 불륜이라고 카라큘라한테 500만 원을 받고 영상을 내렸다"는 식의 불분명한 발언을 했다.



카라큘라는 이에 대해 "해당 사안과 관련해 어떠한 제보를 받은 사실도 없고 관련 영상을 제작하거나 게시한 사실 또한 전혀 없다"고 반박했다.



이어 "제보자에게 금전을 주거나 받으며 영상을 삭제한 사실 역시 존재하지 않는다. 객관적 사실과 전혀 부합하지 않는 명백한 허위사실"이라고 주장하면서 "민사소송을 통해 지급받게 되는 손해배상금 전액은 서울시립어린이병원에 기부할 예정"이라고 덧붙였다.



한편 카라큘라는 지난 2024년 유튜버 쯔양에 대한 공갈 방조 혐의로 징역 1년에 집행유예 3년이 확정돼 활동을 중단했다. 이후 일부 활동을 재개했다가 최근 유튜브에 의해 채널이 정지 조치를 당한 바 있다.



MC몽은 틱톡 라이브 방송을 통해 성매매 의혹, 원헌드레드 공동 설립자인 차가원 회장 일가와의 갈등, 회삿돈을 유용한 불법 도박 등에 대해 직접 반박하면서 일부 연예인들과 관계자들을 실명으로 저격해 논란의 중심에 섰다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)