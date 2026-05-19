석탄 발전 폐지 지역 특별법, 기후위 통과…김소희 "대체 산업 육성해야"

▲ 국민의힘 김소희 의원

'석탄화력발전소 노동자 및 폐지 지역 지원 특별법안'이 오늘(19일) 국회 기후에너지환경노동위원회 전체회의를 통과했습니다.해당 법안은 국민의힘 김소희 의원이 대표 발의한 법안 등 여야 17건의 법안을 통합해 만들어졌습니다.해당 법안에는 국가와 지방자치단체가 폐지되는 석탄화력발전소의 기반 시설을 활용할 수 있도록 하는 내용과 무탄소 발전 등 에너지 산업을 폐지 지역의 대체 산업으로 우선 고려하는 내용 등이 담겨 있습니다.아울러 폐지 지역 지원 계획 수립 과정에 노동자의 참여를 보장하기 위해 지역주민과 노동자 대표 등이 참여하는 '지역전환 협의체'를 설치할 수 있도록 규정하는 내용도 법안에 포함돼 있습니다.김 의원은 지난 2024년 11월 특별법안을 발의한 뒤 인사청문회, 국정감사, 기자회견 등을 통해 법안의 조속한 처리를 촉구해 왔습니다.김 의원은 "상임위 전체회의를 통과한 만큼 조속히 본회의까지 통과되어 하루라도 빨리 대체산업 육성과 노동자 고용 보호 등 정부 지원이 이루어지도록 끝까지 챙기겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)