김정관 '착한주유소' 방문…물가 안정 노력 격려

▲ 석유 최고가격제 시행, 주유소 방문한 김정관 산업통상부 장관

김정관 산업통상부 장관이 오늘(19일) 석유제품 가격 안정에 기여하는 '착한주유소'를 찾아 관계자들을 격려하고 애로사항을 청취했습니다.산업부에 따르면 김 장관은 이날 서울 구로구 소재 착한주유소인 대원 셀프주유소를 방문해 착한주유소에 선정된 전국의 주유소 대표들과 간담회를 개최했습니다.착한주유소는 지난 3월 13일 석유 최고가격제 시행 이후 시민단체가 유가 안정 기여도를 평가해 선정한 주유솝니다.현재까지 전국에 총 334개소가 선정됐습니다.착한주유소는 전국 평균 가격보다 리터(L)당 약 14∼15원(2회 이상 선정 주유소는 19∼21원) 저렴하게 기름을 판매하며 물가 안정의 버팀목 역할을 하고 있습니다.산업부는 최근 전국 주유소 평균가격이 휘발유 2천11원, 경유 2천6원 선에서 안정세를 유지하고 있는 데에는 석유 최고가격제와 더불어 착한주유소의 역할이 크다고 평가합니다.재정경제부에 따르면 석유 최고가격제는 3월 0.6%포인트, 4월 1.2%포인트 수준의 국내 물가 완화 효과를 낸 것으로 나타났습니다.산업부는 일선 주유소의 동참을 독려하기 위해 석유공사 오피넷과 주요 내비게이션 앱을 통해 착한주유소에 대한 홍보를 강화하고 있습니다.현재까지 3회 누적 선정된 주유소가 2개소가 있는 가운데 누적 5회 선정 시 '착하디 착한 주유소'로 명명해 전용 마크 부여, 정부 포상 등 인센티브를 제공할 계획입니다.김 장관은 간담회에서 "국내 석유가격이 안정적으로 유지되는 배경에는 일선 주유소들의 노력이 있었다"며 "이 자리를 빌려 착한주유소를 비롯한 많은 주유소 업계 관계자분들에게 깊은 감사를 드린다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)