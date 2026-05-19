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노동부, 추경 활용해 대구 등에 고용둔화 지원 예산 130억 원 지원

이태권 기자
작성 2026.05.19 15:07 조회수
노동부, 추경 활용해 대구 등에 고용둔화 지원 예산 130억 원 지원
▲ 고용노동부

고용노동부는 오늘(19일) 중동발 전쟁에 따른 피해 우려 업종이 모여 있는 8개 시도에 130억 원을 투입해 지역산업 맞춤형 일자리 사업 '버팀 이음 프로젝트'를 추진한다고 밝혔습니다.

총예산 130억 원 중 120억 원은 정부 추가경정예산(추경)으로 마련됐습니다.

정부는 대구(섬유), 대전(물류·운송), 충북(플라스틱 사출·압출 및 화장품), 경남(장비·금속)에 각각 20억 원을 지원합니다.

부산(항만·운송)과 제주(관광 운송)에 각각 15억 원, 경기(석유화학·플라스틱·섬유)와 전북(화학물질·고무)에 각각 10억 원을 배정해 총 130억 원 예산이 책정됐습니다.

노동부는 "9개 시도가 제출한 사업계획서를 전문가 심사로 검토하고 지원이 시급한 8개 지역과 대상 사업을 최종 선정했다"며 "지역별 산업 특성과 피해 우려 상황에 따라 예산을 배정했다"고 설명했습니다.

예산을 받은 지방자치단체는 지역 상황에 따라 맞춤형 일자리 지원 패키지를 운영할 예정입니다.

예산은 운송·운수 종사자의 생활·주거 안정금과 장기 재직자 근속 장려금 지급 등에 쓰입니다.

고용 유지 조치 대상 기업의 근로자에게는 생활 지원금을 주고, 이직·전직자에게는 맞춤형 재취업 지원금을 지급합니다.

노동부는 확정된 예산을 이달 중 각 지자체에 배정할 방침입니다.

김영훈 노동부 장관은 "이번 추경으로 중동전쟁 여파로 어려움을 겪고 있는 지역 산업 현장과 근로자들이 고용 위기를 신속하게 극복할 수 있기를 바란다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
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