뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

CCTV에 고스란히 담긴 학대 정황…"그런 적 없다" 발뺌

작성 2026.05.19 14:53 조회수
어린이집
▲ 어린이집 자료사진 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

충북경찰청은 어린이집 원아들을 학대한 혐의로 청주의 한 어린이집 교사 A 씨와 원장 B 씨를 불구속 송치했다고 오늘(19일) 밝혔습니다.

이들은 아동학대범죄처벌특례법상 아동복지시설 종사자 등의 아동학대 가중처벌 혐의를 받습니다.

교사 A 씨는 지난 1월부터 2월까지 9차례에 걸쳐 자신이 돌보던 2∼3세 원아 5명을 밀치거나 팔을 세게 잡아당겨 내동댕이친 혐의를 받습니다.

원장 B 씨는 지난해 여름쯤 엎드린 채 서로 뒤엉켜 있던 원아 2명 위로 올라타 짓누른 혐의를 받고 있습니다.

B 씨는 원장으로서 아동 학대 주의와 감독 의무를 소홀히 한 혐의도 함께 받습니다.

학부모들의 신고로 수사에 나선 경찰은 2개월 치 어린이집 폐쇄회로(CC)TV를 확보해 조사한 끝에 이들의 아동 학대 정황을 포착한 것으로 전해졌습니다.

A 씨 등은 "학대를 한 적이 없다"고 주장하며 의혹을 전면 부인하는 것으로 알려졌습니다.

행정당국은 수사 결과가 나오는 대로 해당 어린이집에 대한 행정처분 여부를 결정할 방침입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지