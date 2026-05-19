머그잔 깨부수고 '탈벅' 러시…"사과 거부" 사장 해임도 소용없다 [자막뉴스]

스타벅스 코리아가 5·18 46주년에 민주화운동을 조롱하는 듯한 판매 촉진 행사를 열어 국민적 공분을 사고 있는 가운데, 외신들도 잇따라 "부적절한 마케팅으로 대중적 공분이 일었다"며 이를 비중 있게 보도하고 있습니다.



영국 가디언지는 "마케팅의 형식을 빌린 왜곡된 역사 인식"이라고 사안을 평가하며 정용진 신세계 회장의 과거 정치적 발언 등이 이번 사태와 무관하지 않다는 분석도 전했습니다.



로이터통신은 스타벅스가 '책상에 탁!'이라는 표현을 쓴 것에 대해 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시킨다며 "한국 현대사의 민감한 기억을 자극했다"고 보도했습니다.



스타벅스 미국 본사에서도 한 언론사에 "한국에서 용납할 수 없는 마케팅 사건이 발생한 것에 대해 깊이 사과드린다"고 입장을 밝히기도 했습니다.



정용진 신세계 그룹 회장이 직접 사과문을 올린 데 이어, 김수완 그룹 총괄 부사장도 사태 진화를 위해 '탱크 데이' 논란 하루 뒤인 오늘(19일) 광주에 있는 5·18 단체를 찾아가 사죄를 시도했지만 거절 당했습니다.



5·18 단체는 약속을 잡지 않고 일방적으로 김 부사장이 찾아왔다고 반발하며 사과 받지 않겠다는 입장을 전했고, 결국 김 부사장은 그대로 발길을 돌려야 했습니다.



소비자들 사이에서는 논란의 마케팅이 "우연의 일치라고 보기에는 왜곡과 모욕 정황이 너무 명백하다"며 이번 사태를 단순하게 넘길 수 없다는 분위기가 확산하고 있습니다.



온라인 커뮤니티와 SNS상에는 스타벅스 머그잔을 망치로 깨부수는 영상이나 이를 휴지통에 버리는 불매운동 인증 사진이 잇따라 게시됐습니다.



불매운동을 넘어 스타벅스를 아예 이용하지 않겠다는 뜻의 '탈벅'이라는 단어까지 퍼지고 있습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 최강산, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)