숙박업소서 '보이스피싱 중계소' 운영한 관리책 2명 구속

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▲ 인천경찰청, 모텔서 불법 보이스피싱 중계기 운영한 일당 구속

'고수익 아르바이트' 제안을 받고 보이스피싱 중계소를 운영한 관리책 2명이 경찰에 붙잡혔습니다.인천 서부경찰서는 전기통신사업법 위반 혐의로 30대 남성과 20대 여성을 구속했다고 오늘(19일) 밝혔습니다.두 사람은 지난달부터 최근까지 인천 서구 한 숙박업소에 장기 투숙하며 보이스피싱 조직으로부터 받은 대포폰 105대, 타인 명의 유심칩 356개, 와이파이 공유기 4대 등으로 보이스피싱 중계소를 운영한 혐의를 받고 있습니다.해외에 있는 보이스피싱 조직은 해당 중계소를 통해 마치 국내에서 발신한 것처럼 불특정 다수에게 문자 메시지를 보내거나 전화를 건 것으로 파악됐습니다.경찰은 지난 15일 신고를 받고 출동한 현장에서 두 사람을 체포하고 관련 장비를 압수했습니다.경찰은 "압수한 대포폰, 유심칩 명의자를 확인해 수사할 예정"이라며 "불법 행위를 지시·방조한 보이스피싱 조직 상선에 대해서도 계속 수사를 확대하겠다"고 밝혔습니다.