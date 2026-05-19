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[현장영상] 도로에 소주 35박스가 '와르르' 한 명 두 명 모여들더니

작성 2026.05.19 17:25 조회수
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지난 4일, 경기 동두천의 한 시장 인근에서 다량의 소주를 싣고 가던 트럭이 중심을 잃으며 적재물이 도로 위로 쏟아지는 사고가 발생했습니다.

빠른 속도로 회전 교차로를 돌다 벌어진 일이었는데요. 트럭 운전기사는 당시 상황을 인지했지만, 쏟아지는 적재물을 막을 수는 없었습니다.

소주 35박스가 도로 위로 쏟아지면서 자칫 2차 사고나 교통 체증으로 이어질 수도 있던 상황! 갑작스러운 사고에 현장은 순식간에 아수라장이 됐지만, 주변 시민들의 도움 덕분에 무사히 수습할 수 있었습니다.

자신의 일이 아닌데도 솔선수범해 도로 정리에 나선 시민 영웅들의 모습을 현장영상에 담았습니다.

(취재: 김희정 / 구성: 양현이 / 영상편집: 이의선 / 디자인: 이수민 / 제작: 모닝와이드 3부)
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